Sicurezza | Mattarella | ‘Parlamento intervenga per correggere decreto bis’**

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 8 agosto 2019) Roma, 8 ago. (AdnKronos) – Il Presidente della Repubblica Sergio, nella lettera che accompagna la firma dellegge sicurezza bis, rimette “alla valutazione del Parlamento e del governo l’individuazione dei modi e dei tempi di un intervento normativo sulla disciplina in questione”, perle parti che a suo giudizio vanno modificate. L'articolo, ‘Parlamentoperbis’** CalcioWeb.

Agenzia_Ansa : Sicurezza bis, #Mattarella: 'Resta l'obbligo di salvare i naufraghi' - ilpost : Mattarella ha promulgato il “decreto sicurezza bis”, pur dicendo che non sta in piedi - repubblica : ?? #Sicurezza: #Mattarella: 'Sanzioni irragionevoli per violazioni acque territoriali' -