Governo in crisi | Matteo Salvini | ' Andiamo in Parlamento | non c' è più la maggioranza'

(Di giovedì 8 agosto 2019) Ilpotrebbe essere davvero al capolinea, almeno secondo quanto si apprende dalle dichiarazioni del Vicepremier e Ministro dell'Interno,, che già ieri sera, in un suo comizio a Sabaudia, aveva dichiarato che a questo punto sarebbe stato meglio tornare al voto, visto che ormai con gli alleati del Movimento Cinque Stelle ci sono numerosi contrasti. La classica goccia che ha fatto traboccare il vaso, si è avuta ieri, quando è stata bocciata la mozione dei pentestellati sulla Tav, l'opera ferroviaria che servirà a collegare l'Italia con la Francia. Per la Lega l'opera in questione è fondamentale per la crescita e lo sviluppo del Paese, ma il M5S crede che ci siano cose più urgenti da portare a termine. Si deve precisare che lo stessoha dichiarato che per ora non sta pensando di ritirare i suoi ministri, e quindi non si può parlare divera e propria, ...

