Clima | Rapporto IPCC | è necessario “proteggere le foreste e riformare il sistema

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 8 agosto 2019) Proteggere lee proporre un nuovo paradigma per ilagro–alimentare: secondo il nuovodell’(Gruppo Intergovernativo sui Cambiamentitici) sui cambiamentitici e l’uso del suolo, sono queste le soluzioni alla crisitica ed ecologica che stiamo affrontando. «Il suolo e la biodiversità stanno soffrendo una pressione enorme a causa dell’aumento della deforestazione in Amazzonia e degli incendi che proprio in questi giorni stanno devastando Siberia e Indonesia» dichiara Martina Borghi, campagnadi Greenpeace Italia. «Questi fenomeni hanno un impatto diretto sulla vita di milioni di persone e sul, poiché minacciano la nostra sicurezza alimentare favorendo la desertificazione e il degrado del suolo. Alla luce del nuovo, i governi dovranno perciò aggiornare e migliorare i propri piani d’azione per mantenere ...

Agenzia_Ansa : 'I cambiamenti del #clima aumenteranno fame e migrazioni'. Rapporto Ipcc, siccità e piogge eccezionali danneggerann… - cibelli77 : RT @ansa_ambiente: A pagarne le conseguenze saranno soprattutto le popolazioni più povere di #Africa e #Asia. Lo prevede il rapporto 'Cambi… - Ale_Gallo_8 : RT @ansa_ambiente: A pagarne le conseguenze saranno soprattutto le popolazioni più povere di #Africa e #Asia. Lo prevede il rapporto 'Cambi… -