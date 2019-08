Sono arrivate due novità per Google Chrome | riguardanti la ricerca immagini e la

Aggiornate i vostri amati Google Pixel - Sono arrivate le patch di sicurezza di agosto : Oggi è il primo lunedì del mese e Google ha rilasciato le nuove patch di sicurezza Aggiornate a agosto 2019 per i suoi dispositivi Pixel. L'articolo Aggiornate i vostri amati Google Pixel, sono arrivate le patch di sicurezza di agosto proviene da TuttoAndroid.

Alitalia - arrivate a Mediobanca le offerte degli aspiranti soci : ci Sono Atlantia - Toto - Lotito e il boliviano Efromovich : A due anni e due mesi dal nuovo commissariamento, si alza il sipario sugli aspiranti soci della nuova Alitalia accanto a Ferrovie dello Stato, che avrà il 35% ed è stata scelta dal governo come regista dell’operazione, Tesoro e Delta. Non ci sono sorprese rispetto alle anticipazioni delle ultime settimane. Atlantia, holding che controlla Autostrade per l’Italia e Aeroporti di Roma, dopo mesi di smentite e scontri con ...

Sono arrivate novità fresche in Gboard con la versione 8.4 : ecco che cosa c’è di nuovo : Gboard consente di inviare GIF, emoji, adesivi e piccole schede di ricerca Google per un rapido riferimento durante la chat. Tutte queste possibilità offerte dalla tastiera di Google la rendono in alcuni casi sovraffollata, pertanto Big G sta testando un selettore per i media più alto nella nuova versione 8.4 di Gboard. L'articolo Sono arrivate novità fresche in Gboard con la versione 8.4: ecco che cosa c’è di nuovo proviene da ...

Le notifiche di Android Sono arrivate su Windows 10 per tutti - finalmente : Dopo mesi di test con Windows Insider, ora tutti gli utenti dell'app Microsoft Your Phone (Il tuo telefono) possono visualizzare e gestire le notifiche Android sul PC mano a mano che arrivano senza dover interagire con lo smartphone. Il rollout dell'app ha attualmente raggiunto circa il 50% dei PC, ma dovrebbe essere completato entro una settimana. L'articolo Le notifiche di Android sono arrivate su Windows 10 per tutti, finalmente proviene da ...

Aggiornate i vostri amati Google Pixel - Sono arrivate le patch di sicurezza di luglio : Oggi è il primo lunedì del mese e Google ha rilasciato le nuove patch di sicurezza Aggiornate a luglio 2019 per i suoi dispositivi Pixel. L'articolo Aggiornate i vostri amati Google Pixel, sono arrivate le patch di sicurezza di luglio proviene da TuttoAndroid.

Da Rihanna a Tom Cruise - «mai stati maturi» : le star che non Sono mai arrivate al diploma : Da Rihanna a Tom Cruise: le star che non sono mai arrivate al diplomaDa Rihanna a Tom Cruise: le star che non sono mai arrivate al diplomaDa Rihanna a Tom Cruise: le star che non sono mai arrivate al diplomaDa Rihanna a Tom Cruise: le star che non sono mai arrivate al diplomaDa Rihanna a Tom Cruise: le star che non sono mai arrivate al diplomaDa Rihanna a Tom Cruise: le star che non sono mai arrivate al diplomaDa Rihanna a Tom Cruise: le star ...