(Di mercoledì 7 agosto 2019) Il canale YouTube diItalia ha da poco caricato unche sta facendo parlare molto di se, ilin questione presenta una dolce atmosfera natalizia con tanto di auguri di Buonai fan... peccato che siamo in pieno agosto."è il momento più magico dell'anno, la città si tinge di bianco. le luci fanno brillare le case, stare insieme davanti al fuoco, arrivare per primi a tavola, sentire l'affetto dei nostri cari,è il momento di giocare insieme, Buongiocatori." - recita il.Al momento non sappiamo stiamo parlando di un errore di qualche dipendente o se siamo di fronte ad una campagna marketing ben precisa (anche se viene difficile pensarlo), tuttavia se volete farvi qualche risata vi consigliamo di dare uno sguardo ai commenti sotto al.Leggi altro...

Eurogamer_it : #PlayStation vi augura un piacevole e sereno Natale tramite un video - cyberanimax : - Asgard_Hydra : PlayStation Italia ci augura Buon Natale... in pieno agosto! -