Matera,fiamme capannone: muore migrante

Una donna è morta stamane a causa di un incendio che ha investito tre capannoni dell'ex complesso industriale "Felandina", a Metaponto di Bernalda,in provincia di. Nel complesso soggiornano da anni in condizioni precarie decine di migranti impegnati nei campi. Le cause del rogo sono ancora da accertare. La vittima sarebbe una nigeriana il cui corpo non è ancora stato recuperato. Il sindaco di Bernalda lamenta: da 3 mesi c'è un'ordinanza di sgombero degli immobili,ma tempi lunghi e mezzi pochi.(Di mercoledì 7 agosto 2019)