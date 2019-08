In carcere per 18 furti | offre 200 euro a vittime e esce dopo soli 3 mesi

Usa - padre lascia figlio nel bosco perché se la fa addosso : condanna a 1 mese di carcere : Capita a molti bimbi farsi la pipì addosso, soprattutto in tenera età. Ebbene, la reazione di un genitore americano alla vista del figlio che si era urinato addosso non è stata proprio quella contemplata dai manuali di pedagogia. Il 32enne Gregory Allan Wilson, la scorsa estate, aveva abbandonato il figlioletto di 5 anni in una foresta del Minnesota. Voleva punirlo. Il castigo era dovuto al fatto che il minore si era fatto la pipì addosso e ...

L’uomo eritreo che per tre anni era stato detenuto in un carcere italiano per uno scambio di persona ha ottenuto l’asilo politico : Medhanie Tesfamariam Berhe, che da alcune settimane era in un centro per rimpatri, potrà quindi rimanere in Italia

Maria Chindamo - esce dal carcere l’uomo arrestato per il suo omicidio : Il Tribunale del Riesame ha concesso la scarcerazione di Salvatore Ascone, detto 'U pinnularu', l'uomo arrestato lo scorso 11 luglio con l'accusa di aver partecipato all'omicidio di Maria Chindamo. Il Riesame ha annullato l'ordine di custodia cautelare su richiesta dei legali dell'uomo, già noto alle forze dell'ordine. Ascone è il proprietario della tenuta antistante la proprietà dove cui Maria è stata aggredita.Continua a leggere

‘Ndrangheta - arrestato il boss Domenico Crea : era latitante dal 2015. Dovrà scontare 21 anni di carcere per associazione mafiosa ed estorsione : Si trovava in una villetta a Santa Domenica di Ricadi, in provincia di Vibo Valentia, con la moglie e le due figlie. È finita così la latitanza di Domenico Crea, figlio del patriarca di Rizziconi, il boss Teodoro Crea. La squadra mobile di Reggio Calabria, supportata dagli agenti dello Sco e della questura di Vibo, lo ha arrestato stamattina all’alba al termine di un’indagine avviata nel 2015 quando il boss di 37 anni, si è dato alla macchia in ...

Scalfarotto in carcere dagli accusati Zingaretti : iniziativa personale non del Pd : Il dem annuncia di essere andato a «verificare le condizioni dei due accusati». Il segretario pd Zingaretti: «iniziativa personale, non fatta a nome del partito»

Perché un deputato ha fatto visita ai presunti assassini di Cerciello Rega in carcere : Ivan Scalfarotto (foto: Fabio Cimaglia / LaPresse ) Il 31 luglio Ivan Scalfarotto, un deputato del Partito democratico che ha ricoperto l’incarico di sottosegretario allo Sviluppo economico nei governi Renzi e Gentiloni, ha fatto sapere di aver fatto visita ai due ragazzi americani indagati per l’omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega, Elder Finnegan Lee (20 anni) e Christian Gabriel Natale Hjorth (19), nel carcere romano di ...

Scalfarotto ha spiegato perché è andato a visitare i due americani in carcere : Nicola Zingaretti ha precisato che ha agito a titolo personale. Carlo Calenda ha parlato di "vette di stupidità" mai raggiunte in precedenza. L'iniziativa dell'esponente del Pd Ivan Scalfarotto, che è andato a visitare in carcere i due ragazzi americani indagati per l'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, non ha suscitato solo le critiche del ministro dell'Interno Matteo Salvini ma anche quelle dei colleghi del Pd, consapevoli ...

Ora è crisi di nervi nel Pd per il "blitz" dem in carcere : Angelo Scarano Zingaretti, Calenda e la Morani "processano" Scalfarotto per l'incontro con i due americani: "Iniziativa personale" E adesso il Pd va in tilt sulla visita in carcere ai due americani coinvolti nell'omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega. Il deputato dem, Ivan Scalfarotto, come riportato da La Stampa, qualche giorno fa ha incontrato i due ragazzi in carcere a Regina Coeli a Roma per "sincerarsi delle loro ...

Roberto Formigoni - il ritorno per farlo tornare in carcere : vogliono punirlo ancora : Lo vogliono di nuovo in carcere. Si parla di Roberto Formigoni, ai domiciliari dallo scorso 22 luglio. Ma la decisione di fargli scontare la pena a casa ora finisce all'esame di Cassazione. Come riporta Il Fatto Quotidiano, mercoledì 31 luglio l'avvocato generale di Milano, Nunzio Gatto, ha presenta

Natale Hjorth - le due mosse dell'avvocato per farlo uscire dal carcere : "Valutiamo il ricorso" : L'annuncio lo dà l'avvocato Fabio Alonzi, uno dei difensori di Christian Gabriel Natale Hjorth, l'americano accusato di concorso in omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega: "Stiamo valutando se fare istanza al tribunale del Riesame. Il nostro assistito è molto provato, suo papà è venuto ier

In Ohio una 79enne è stata condannata a 10 giorni di carcere per aver dato da mangiare ai gatti : Una settantanovenne è stata detenuta per aver dato da mangiare ad alcuni gatti randagi. Succede a Garfield Heights, in Ohio, e lo riporta la CNN.Nancy Segula ha dichiarato che i randagi hanno iniziato a comparire dopo il trasferimento di un vicino e lei, in quanto amante dei gatti, li ha sfamati. Nella cittadina americana infatti è proibito sfamare gli animali randagi e la donna dal 2015 ha ricevuto almeno quattro multe.Nel ...

La leader di una setta coreana è stata condannata a 6 anni di carcere per aver sequestrato centinaia di adepti : Shin Ok-ju, la leader di una setta sudcoreana, è stata condannata a sei anni di carcere per aver persuaso circa 400 persone a trasferirsi alle isole Fiji con lei e, una volta lì, averle obbligate a «liberare i loro spiriti

Iran - dieci anni di carcere per chi pubblica foto sui social senza velo : La regina nubianaCamila la pasionariaGreta e il climaEmma contro le armiVida senza veloTess contro i nazistiAncora una stretta alla libertà delle donne in Iran. Fino a dieci anni di carcere per chi pubblica sui social foto o video in cui si mostra senza velo. Nel Paese, l’hijab è diventato obbligatorio durante la Rivoluzione islamica del 197o. Qualche anno dopo, nel 1983, la norma venne estesa a tutte le donne Iraniane e straniere, ...