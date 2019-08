Google ha creato un videogioco che serve per creare videogiochi

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2019)haun nuovoche si chiama Game Builder, e che permette disemplici3D in stile Minecraft, senza bisogno di saper programmare. In buona sostanza si tratta di uno strumento di programmazione tramite il quale si possono trascinare personaggi e scenari in una “sandbox” vuota (un ambiente di test o di sviluppo), per costruire un mondo personalizzato. Facendo poi uso dei comandi preimpostati, si possonole interazioni e far muovere personaggi e oggetti. Il gioco proviene dalla cosiddetta “Area 120”, l’incubatore diper i progetti sperimentali, è gratuito e funziona sia su computer Windows che macOS. L’unico ostacolo, se così lo si vuole definire, è che è disponibile solo su Steam, la celebre piattaforma di distribuzione online di giochi. Chi non ha un account, per accedere e usare questo strumento ...

Andrea14229256 : Una prima versione del logo di Google è stato creato da Sergey Brin - uno dei due fondatori - aiutandosi con il pro… - Lord_Vltor : @1Natsu01 'Voi'. Ti consiglio 5 minuti su Google a cercare il mio nome ed i miei articoli - te ne linko uno un po'… - catonano : RT @shakeLGBTE: Iniziamo a capire cosa sa la gente della comunità e delle associazioni LGBT+. Per questo motivo abbiamo creato un questiona… -