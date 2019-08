“Lasciate in pace me e mio figlio” Rosa Perrotta difende il piccolo | è una furia

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 6 agosto 2019) Sono diventati genitori da poco, precisamente dal 25 luglio, ma pere Pietro Tartaglione i problemi iniziano subito. Si sa, diventare genitori è un vero e proprio mestiere. Tante preoccupazioni, tante attenzioni, tanti compiti. Anche e soprattutto ora che la rete ha preso il sopravvento sulle nostre vite. E bisogna fare attenzione in qualsiasi aspetto, come quello social, e proteggere i più piccoli da questi rischi e pericoli. Dai social infatti erano piovuti insulti e critiche verso la coppia per tutto quello che pubblicavano. Dal regalo che Pietro ha deciso di fare alla sua(un anello che per molti era solo pubblicità per la marca) fino alla carrozzina con cui veniva trasportato il bebè (che costava tantissimo). Per molti, insomma, il figlio era solo una mossa pubblicitaria e lo avrebbe sfruttato per risultare ancora più visibili su Instagram. Oggi è arrivata la ...

