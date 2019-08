Biasin Libero | La Juve ha giocato con Lukaku In realtà pensa solo a Icardi

Biasin (Libero) : molto probabilmente Icardi e l’Inter finiranno in tribunale : Il rapporto tra l’argentino e il club nerazzurro è ai minimi storici, anzi, “oltre il fondo del pozzo”, scrive Fabrizio Biasin su Libero. Ieri, infatti, Icardi ha incontrato la dirigenza del club che non solo gli ha ribadito l’esclusione dal progetto ma gli avrebbe anche comunicato che non verrà iscritto alle liste Serie A e Champions League. Infine, l’Inter ha suggerito all’attaccante di accettare una delle ...