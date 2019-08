Agosto è il mese dei ripensamenti

C’è carenza di sangue - Agosto il mese peggiore : agosto è il mese “più a rischio per l’emergenza sangue, c’è storicamente un calo delle donazioni e aumenta la carenza“. Ad affermarlo all’Adnkronos Salute è Giancarlo Liumbruno, direttore generale del Centro nazionale sangue (Cns), che fa il punto della situazione. “Abbiamo avuto un luglio buono rispetto ad altri anni sotto il profilo delle donazioni, in questi giorni stiamo monitorando la situazione e per ora ...

5 mete turistiche last minute ideali per il mese di Agosto : Siamo ormai in piena estate e ad agosto chiunque preferirebbe starsene su uno sdraio a sorseggiare uno spritz anziché sciogliersi nel caldo cittadino. Tuttavia, come è noto, prenotare in anticipo una bella vacanza non è sempre facile: gli esami, il lavoro, gli impegni della vita di tutti i giorni assorbono spesso completamente le energie. E quindi sono molti a porsi solo all'ultimo momento il "problema" di dove trascorrere qualche giorno di ...

Perché Agosto è il mese più bello per lavorare : Silenzio e tranquillità per concentrarsiMomenti tranquilli per svolgere compiti non prioritariSoglia di attenzione più altaDate sfogo alla creativitàMeno telefoni che squillanoSi scrive agosto, ma si legge vacanza. Almeno per la maggioranza degli italiani, costretti a fare i conti con le chiusure aziendali e l’obbligo delle ferie. Perchè diciamo la verità, nessuno può sottrarsi allo stress delle vacanze agostane (forzate): traffico da ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 5 Agosto : Il Gattopardo si tiene i vitalizi. Assegni da 5 mila euro al mese per gli ex deputati in barba alla legge : Palermo Il Gattopardo non molla: “I vitalizi non si toccano” L’Assemblea siciliana è andata in ferie senza fare il ricalcolo previsto dalla legge. Assegni fino a 5 mila euro al mese agli ex deputati di Lorenzo Giarelli Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Fregature. “Salvini sbotta: è un testo da gattopardi, i 5Stelle si sono fatti fregare dai magistrati del ministero” (Corriere della sera, 1.8). Per non farsi fregare, potevano ...

Irrinunciabili smartphone Huawei con Wind da meno di 2 euro al mese : nuovissima offerta fino all’11 Agosto : Da oggi 3 agosto parte una nuova campagna per gli smartphone Huawei con Wind. L'operatore arancione, che già a fine luglio aveva promosso delle sue speciali offerte per questo brand, rincara la dose con sconti dedicati ai suoi clienti ma a tempo limitato. Anche in redazione siamo stati raggiunti dal nuovo SMS con l'offerta per gli smartphone Huawei con Wind proprio in questo sabato di inizio agosto. La nota non fornisce dettagli sui modelli ...

Meteo Agosto : dopo una storica ondata di calore - il maltempo terrà a bada il caldo fino a metà mese in Europa : La seconda grande ondata di caldo in Europa ha prodotto temperature bollenti sui settori occidentali e centrali del continente alla fine di luglio, ma ora è in serbo un grande cambiamento nel modello Meteorologico nel mese di Agosto, secondo quanto anticipato da AccuWeather, autorevole centro Meteorologico statunitense. Questa ondata di caldo che si è verificata dal 21 al 26 luglio ha prodotto le temperature più alte di tutti i tempi in Paesi ...

Oroscopo Agosto - segni top e flop del mese : Scorpione sottotono - bene il Sagittario : Il terzo mese estivo ha da poco preso il via, quali saranno i segni più e meno fortunati di agosto secondo il presagio degli astri? Sarà un momento estremamente positivo per i nati sotto il segno del Sagittario, l'amore ricoprirà un ruolo fondamentale durante questo ottavo mese dell'anno e anche gli incontri sono favoriti. Al contrario lo Scorpione sarà tra i segni meno fortunati del mese, vivrà infatti un momento faticoso per il fisico, ma ...

Uscite Netflix Agosto 2019. Le serie tv e i film del mese : Proprio il primo giorno di agosto 2019, Netfllix ha lanciato la bomba: dal 23 del mese sarà disponibile la terza stagione di Tredici (13 Reasons Why), la drammatica serie teen di cui è già stata annunciata una quarta e, pare, conclusiva stagione.Ma nella programmazione di agosto, Tredici 3 non è la sola proposta della piattaforma streaming. Netflix, infatti, propone anche altre serie originali, tra cui Mindhunter: la serie ...

Le uscite del mese di Agosto - articolo : Considerando il posizionamento all'interno del "calendario videoludico", agosto è storicamente un mese povero di grandi uscite anche se gli anni di questa generazione ci hanno insegnato che i momenti di magra assoluta sono davvero pochi. Questo 2019 non è da meno e nel caso in cui foste tra coloro che speravano di dare semplicemente un'occhiata alla Gamescom e risparmiare in vista dell'autunno potreste dovervi ricredere.Il piatto forte del mese ...

FIFA 19 : Annunciati gli Swap Deals del mese di Agosto : Farai subito cassa, o aspetterai pazientemente per i premi migliori? Il destino della rosa è nelle tue mani con Scambia giocatori di FUT, un evento di FIFA Ultimate Team che aiuta i giocatori a migliorare le proprie rose in modo innovativo. Introdotto per la prima volta nella stagione di FIFA 18 Ultimate Team, Scambia giocatori di FUT è tornato in FUT 19. Quest’anno Scambia giocatori torna nel... Source

Nati oggi famosi - tutti i compleanni del mese d'Agosto : 1 agosto Happy 40 all’Aquaman Jason Momoa! Giancarlo Giannini e Adriano Sofri compiono 76 anni nello stesso giorno del cantautore Andrea Mingardi (78 anni) e del regista Sam Mendes (54). Auguri anche a Jesse Borrego, il Jesse Velasquez della serie tv Saranno famosi (57 anni). Nel 1936 nasceva anche Yves Saint Laurent. 2 agosto Isabel Allende compie 77 anni e Fabio Testi. Sono Nati oggi anche Sam Worthington (42), Kevin Smith (49), Charli XCX (27 ...

Sky - le novità in arrivo nel mese di Agosto 2019 : La settima e ultima stagione della serie comedy Veep, il film-evento dalla serie Deadwood, ma anche lo speciale dedicato a Robin Williams, scomparso cinque anni fa, e quello sul 50°anniversario di Woodstock: la programmazione di Sky non va in ferie ma propone una selezione di qualità tra serie tv e film. Sky e Fox, le serie tv di agosto 2019 Veep (settima stagione) – dal 7 agosto su Sky Atlantic Stagione conclusiva della serie ...

Avete visto quante Vodafone Special Minuti ad Agosto? Si parte da 6 euro al mese : L'intero pacchetto di offerte Vodafone Special Minuti è attivabile fino a fine mese grazie alla proroga di Vodafone. L'articolo Avete visto quante Vodafone Special Minuti ad agosto? Si parte da 6 euro al mese proviene da TuttoAndroid.

BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari comincia un nuovo mese - 1 Agosto 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI inizia un nuovo mese. Non mancano dati macroeconomici rilevanti in agenda, oltre a semestrali