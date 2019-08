Trump | “Ho chiesto pena di morte per chi fa stragi e più controlli”

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 5 agosto 2019) Washington, 5 ago. (AdnKronos) – Dopo e Dayton, Donaldpropone di rafforzare i controlli sulla vendita di armi e chiede una riforma delle norme sull’immigrazione: “Non possiamo lasciare che coloro che sono stati uccisi a El Paso, in Texas e Dayton, Ohio, muoiano invano. Lo stesso vale per i feriti gravi. Non possiamo mai dimenticarli e tutti quelli che sono venuti prima di loro”, ha scritto su Twitter. “Repubblicani e Democratici devono unirsi e fare in modo che ci siano forti controlli sui precedenti, magari unendo questa norma alla riforma sull’immigrazione di cui abbiamo disperatamente bisogno. Dobbiamo fare in modo che qualcosa di buono, se non addirittura grandioso, esca da questi due tragici eventi”. Poipunta il dito contro media e fake news. “I media hanno una grossa responsabilità per la vita e la sicurezza nel ...

