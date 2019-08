Tangenziale Est sarà tagliata a fette | niente tritolo

Al via la demolizione della Tangenziale Est : Roma, 5 ago. (AdnKronos) - Con una picconata simbolica della sindaca Virginia Raggi, sono iniziati questa mattina i lavori per la demolizione della sopraelevata della Tangenziale Estdi Roma, nel tratto davanti alla stazione Tiburtina. "L'abbattimento di questa rampa della Tangenziale era atteso da v

Al via la demolizione della Tangenziale Est : Roma, 5 ago. (AdnKronos) – Con una picconata simbolica della sindaca Virginia Raggi, sono iniziati questa mattina i lavori per la demolizione della sopraelevata della di Roma, nel tratto davanti alla stazione Tiburtina. “L’abbattimento di questa rampa della Tangenziale era atteso da vent’anni. I cittadini hanno pressato le amministrazioni affinché, effettuati i lavori della stazione, si potesse procedere alla ...

Tangenziale Esterna SpA aderisce alla campagna lanciata dall’ENPA “Abbandonarmi è un reato. Testimonia!” : Tangenziale Esterna SpA ha confermato, nella mattinata di oggi, la sua adesione alla campagna «Abbandonarmi è un reato. Testimonia!» lanciata, a stretto giro di posta rispetto ai prossimi due fine settimana consacrati dagli italiani ai grandi esodi estivi, dall’ENPA e patrocinata da AISCAT e ANAS. Il personale della Concessionaria di A58-TEEM (33 chilometri da Agrate a Melegnano interconnessi con A4 Torino-Trieste, A35-BreBeMi e A1 ...

Catania : lavori sulla Tangenziale ovest - code e rallentamenti : Palermo, 29 lug. (AdnKronos) – code e rallentamenti questa mattina sulla tangenziale ovest di Catania a causa di alcuni lavori alla pavimentazione che hanno reso necessario il restringimento al transito della carreggiata. I disagi alla circolazione, tornata alla normalità poco dopo le 9, hanno interessato il tratto di autostrada tra il km 16,250 e il km 16,350, tra gli svincoli di Zia Lisa e Aeroporto, in direzione Siracusa. Con una ...

Tangenziale Est : il 5 agosto via a lavori per demolizione : Roma – Da lunedi’ 5 agosto a Roma partono i lavori per la demolizione di circa 500 metri del tratto sopraelevato della Tangenziale Est, nel tratto davanti alla stazione Tiburtina. L’intervento, atteso da 20 anni nel quadrante est della citta’, prevede dodici fasi di cantiere e un costo di 7,6 milioni di euro. Durante la fase preliminare saranno analizzati i materiali di cui e’ costituita la struttura della ...

Estate : Venezia - per l’esodo piano straordinario su Passante e Tangenziale di Mestre (5) : (AdnKronos) – Come ogni anno l’esodo estivo viene accompagnato da un potenziamento dell’organico e dei servizi anche da parte della Polstrada. “In particolare nei fine settimana ‘ spiega la dirigente del compartimento veneto della Polizia Stradale Cinzia Ricciardi ‘ dove al movimento dei vacanzieri si aggiunge quello dei pendolari del mare, abbiamo concentrato gli sforzi, aggiungendo alle nostre ...

Estate : Venezia - per l’esodo piano straordinario su Passante e Tangenziale di Mestre (2) : (AdnKronos) – Nelle giornate di esodo, personale di ditte incaricate sarà presente in corrispondenza delle intersezioni A4/A57 e A4/A27 per la predisposizione di eventuali deviazioni nel minor tempo possibile. Sempre in tali giornate, gli ausiliari della viabilità di Concessioni Autostradali Venete saranno affiancati da personale di imprese qualificate per la segnalazione delle code; saranno inoltre presenti presidi fissi con carri ...

Estate : Venezia - per l’esodo piano straordinario su Passante e Tangenziale di Mestre (4) : (AdnKronos) – In caso di necessità sono disponibili anche quest’anno 12.000 bottiglie di acqua minerale refrigerata per la distribuzione all’utenza da parte degli ausiliari della viabilità, e, se necessario, anche con la collaborazione della Protezione Civile. Sarà inoltre predisposto un presidio sanitario fisso con ambulanza in corrispondenza dell’area di servizio di Arino Est sulla A4.Procedure particolari invece ...