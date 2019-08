Ragazzo perde il suo portafoglio cosa accade dopo è da non credere

Fonte : baritalianews

(Di lunedì 5 agosto 2019) Undi 24 anni, Shrivel era andato a fare sci nautico a Holden’s Beach nel North Carolina e, mentre era impegnato con lo sport acquatico, aveva smarrito il suo portafogli. Ilera disperato perché oltre ad avere perso un bel po’ di soldi aveva smarrito anche tutti i suoi documenti con le conseguenze che questo comporta e con il disagio di dover richiedere tutto.averlo cercato tanto si era arreso ed era tornato a casa. Con gli anni quell’episodio lo aveva anche un po’ dimenticato e certamente non ci pensava più fino a quando un giorno ha ricevuto una telefonata anonima e un signore gli ha chiesto conferma di tutti i suoi datidi che gli ha detto che era in possesso del portafogli che aveva smarrito venti anni prima. I due si sono incontrati e l’uomo gli ha dato il portafogli da cui non mancava assolutamente nulla.

