Nintendo Switch | un ingegnere scopre la causa dei problemi di brick

I migliori giochi Nintendo Switch – Agosto 2019 – Classifica : Quali sono i migliori giochi Nintendo Switch in uscita? migliori giochi Switch multiplayer locale o migliori giochi Switch multiplayer online? Se vi siete divertiti con i migliori giochi Switch 2018, allora non potete lasciarvi sfuggire quelli che vi riportiamo di seguito, con la premessa che la lista è in continuo aggiornamento. migliori giochi Nintendo Switch Corse Team Sonic Racing Team Sonic Racing unisce i ...

Mario Tennis Aces è gratuito per un periodo di tempo limitato per tutti i possessori di Nintendo Switch Online : Gli abbonati a Nintendo Switch Online potranno scaricare e giocare gratuitamente a Mario Tennis Aces dal 7 al 13 agosto grazie al servizio "Giochi in Prova".Questo servizio è un nuovo sistema che sta implementando Nintendo per consentire ai giocatori di provare un gioco completo prima di decidere di acquistarlo. Mario Tennis Aces è il primo gioco ad essere incluso come versione di prova, mentre il Giappone ha recentemente visto l'arrivo di ...

Il boss di EA spiega i motivi dietro lo scarso supporto a Nintendo Switch : Durante la recente riunione con i suoi azionisti, il CEO di EA Andrew Wilson ha spiegato perché la compagnia ha supportato poco Switch, la nuova console ibrida di Nintendo."Ogni volta che iniziamo a discutere di piattaforme andiamo a toccare alcuni punti. Una è se quel gioco riuscirà ad integrarsi nell'ecosistema (in termini di controllo e di community) di quella data piattaforma mentre l'altra è se la community andrà ad apprezzare il gioco su ...

Ubisoft annuncia un nuovo gioco dedicato ai Rabbids per Nintendo Switch : Sembra che un nuovo titolo a tema Rabbids sarà il protagonista del ChinaJoy questo fine settimana, il gioco pare sia ispirato da Journey to the West, un classico della letteratura cinese.In effetti Mario e compagni non sembrano comparire nel gioco, che tornerà alle origini e comprenderà solo i folli Rabbids. Il misterioso gioco sarà un party game con supporto fino a quattro giocatori. Se siete curiosi vi informiamo che è già disponibile un primo ...

Portal Knights – Nuova espansione a pagamento e aggiornamento gratuito su Nintendo Switch : Il publisher 505 Games e lo sviluppatore Keen Games sono lieti di annunciare che da oggi il pluripremiato GDR sandbox Portal Knights riceve una Nuova espansione sotto forma di DLC, oltre ad un aggiornamento gratuito per tutti. I giocatori che acquisteranno il nuovo DLC su Nintendo Switch, al prezzo di €9.99, potranno invitare in partita i loro amici, in modo da offrirgli un’anteprima delle nuove aree di gioco anche se essi non ...

LEGO Jurassic World annunciato per Nintendo Switch : Warner Bros. Interactive Entertainment, TT Games, The LEGO Group e Universal Games e Digital Platforms hanno annunciato oggi che il videogioco campione di vendite del 2015 LEGO Jurassic World arriverà su Nintendo Switch il 19 settembre 2019. Il gioco supporta anche la modalità portatile e si potrà giocare su Nintendo Switch Lite, che sarà disponibile a breve. Sviluppato da TT Games e prodotto da ...

Nintendo ha aggiornato le finestre di lancio dei titoli più importanti di Switch : Ogni tre mesi Nintendo aggiorna le finestre di lancio dei titoli più importanti per Nintendo Switch, questo per dare ai fan un'idea circa i nuovi arrivi software relativi alla sua console ibrida.Di seguito vi riportiamo l'ultimo aggiornamento, che mostra alcune differenze con quello di tre mesi fa. Tra queste figurano Luigi's Mansion 3 e Pokémon Spada e Scudo, tuttavia non sembrano esserci molti cambiamenti per il resto: Cosa ne pensate? C'è ...

The Outer Worlds di Obsidian Entertainment arriverà anche su Nintendo Switch : Nintendo ha annunciato oggi che The Outer Worlds, l'imminente gioco di ruolo di fantascienza di Obsidian e Private Division, arriverà ufficialmente su Nintendo Switch.Il porting sarà eseguito da Virtuos, lo sviluppatore che ha lavorato alle versioni per la console ibrida di Dark Souls Remastered, L.A. Noire e Starlink. Sebbene al momento non sia stata annunciata data la data di uscita per la versione Switch, Nintendo ha pubblicato un video con ...

Sniper Elite 3 Ultimate arriva su Nintendo Switch : Data di uscita annunciata : Trattieni il respiro, prendi la mira e preparati a sparare. Sniper Elite 3 Ultimate EDITION ha ora una Data d’uscita per Nintendo Switch! Come svelato dal primo trailer di gameplay del titolo, il pluripremiato sparatutto tattico di Rebellion è in arrivo il 1 ° ottobre 2019 su Nintendo Switch, in versione fisica e digitale sul Nintendo eShop. A partire da oggi, i fan possono preonotare l’edizione fisica presso i ...

L'adorabile platform New Super Lucky's Tale arriverà nel mese di novembre su Nintendo Switch : L'adorabile platform New Super Lucky's Tale dello sviluppatore Playful Studios arriverà il prossimo 8 novembre su Nintendo Switch.New Super Lucky's Tale espande quanto visto su Super Lucky's Tale (avete letto la nostra recensione?) e prende spunto dai classici platform 3D degli anni '90. Il risultato è un mix di sfide acrobatiche, risoluzione di enigmi e caccia di oggetti da collezione, mentre il protagonista è alla ricerca del Libro delle ...

Nintendo Switch Lite : un'immagine della console fu pubblicata in aprile - ma le persone credettero fosse un fake : Nintendo ha recentemente annunciato Nintendo Switch Lite, una versione più economica di Nintendo Switch che è più piccola ed adatta per le persone che amano giocare con una console portatile. Tuttavia sembra che prima del suo annuncio sul web circolavano immagini dedicate alla console che non vennero prese in considerazione in quanto dichiarate fake.L'utente di Twitter, Piranha Plant Capital, ha condiviso la foto sui propri social media il 17 ...

È possibile installare Android sulla Nintendo Switch : (Foto: Xda) È possibile installare Android sulla console Nintendo Switch di ultima generazione e il merito va ancora una volta agli sviluppatori del portale Xda. È stata infatti rilasciata pubblicamente la prima versione del firmware del sistema operativo di Google per i dispositivi compatibili della celebre casa nipponica, una versione basata su Android 8.1 della distribuzione open-source Lineage Os 15.1. Come si può facilmente immaginare, ...

Doom 64 in arrivo su PS4 - Xbox One - PC e Nintendo Switch? : Giusto pochi giorni fa la trilogia originale di Doom è approdata su PS4, Xbox One, PC e Nintendo Switch per festeggiare il venticinquesimo anniversario della celebre serie di id Software. Le buone notizie per i fan tuttavia potrebbero non essere finite qui, visto che a quanto pare anche Doom 64 a breve potrebbe tornare su console e PC. Poche ore fa, lo storico sparatutto per Nintendo 64 classe 1997 è apparso nei registri del PEGI, il sistema di ...