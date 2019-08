Modica | medico muore in un incidente Ospedale chiude il reparto di chirurgia

Fonte : fanpage

(Di lunedì 5 agosto 2019) L'diha deciso dire ildigenerale di notte a causa della carenza di personale, unè morto la scorsa settimana, un altro è infortunato. Tra le 20 e le 8 al “Maggiore” dinon verranno più gestite emergenze, almeno fin quando non verrà garantita un'adeguata presenza del personale: il direttore generale Angelo Aliquò e il direttore sanitario Raffaele Elia hanno deciso infatti di interrompere l’assistenza h24, dando indicazione di far confluire le emergenze verso l’Giovanni Paolo II di Ragusa. “La decisione – si legge in una nota dell’– è volta a tutelare gli utenti”. In provincia è attivo anche ildidell’di Vittoria.

