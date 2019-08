Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 5 agosto 2019) Lasciatosi il Papeete beach alle spalle, nuovi lidi attendono il ministro dell’Interno: sempre al lavoro con i piedi nella sabbia, Matteoè pronto a rituffarsi in una nuova esperienza di politica balneare dove lavoro, ferie e movida estiva si fondono in un tutt’uno sotto il sole cocente dei litorali italiani. Parte mercoledì la tournée estiva grazie alla quale potrà bagnarsi nei mari di sette regioni in soli cinque giorni. E se la lunga permanenza nel lido dell’amico di vecchia data e da quest’anno anche eurodeputato leghista Massimo Casanova gli ha consentito di tenere alta la bandiera del Carroccio in Emilia Romagna - dove in autunno si terranno le Regionali - il tour di spiagge e mercati del pesce che sta per aprirsi ha un altro bersaglio elettorale, non meno importante: il Centro-Sud, terra di conquista per il Carroccio, ...

fattoquotidiano : La nave della Guardia Costiera italiana sempre ancorata a Augusta (Sr). Salvini: “Non scende nessuno fino a che l’U… - RobertoRenga : RT @HuffPostItalia: Il 'Trova-Salvini' spiaggia per spiaggia - PinascoDanilo : RT @enzoben43: L’Italia scollacciata e mediocre di Berlusconi trova adesso il suo interprete in Salvini e si esibisce impudica in tutto il… -