Texas | strage al centro commerciale | i clienti in fuga con le mani alzate

Strage in Texas : clienti nascosti sotto i tavoli per schivare gli spari e la fuga dal centro commerciale (VIDEO) : nascosti sotto un tavolo all’interno del centro commerciale Cielo Vista di El Paso durante la sparatoria che . Le immagini video, pubblicate da un’abitante di El Paso, Sylvia Saucedo, sulla sua pagina Facebook, sono drammatiche.“Un’esperienza orribile. Non sono riuscita a parlare con il 911 perché probabilmente migliaia di altre persone stavano chiamando nello stesso momento. Fortunatamente sono riuscita a tornare ...

Patrick Crusius - autore della strage di El Paso : "Vendico l'invasione ispanica del Texas. Gli europei non hanno leggi sulle armi per fare lo stesso" : “Sono un sostenitore della strage di Christchurch e del suo manifesto. Questo attacco è una risposta all’invasione ispanica in Texas. Sono stati loro a istigarmi, sto semplicemente difendendo il mio Paese dall’invasione. Questo è il manifesto in cui spiego le ragioni del mio attacco”, scriveva Patrick Crusius, autore della strage consumatasi nel supermercato Walmart a El Paso, Texas.Il manifesto scoperto ...

Strage in Texas - mamma di 25 anni uccisa con il figlio neonato in braccio : «Gli ha fatto da scudo con il corpo» : Una mamma e il suo bambino neonato tra le vittime della sparatoria in Texas. Sono 20 i morti nella Strage al centro commerciale di El Paso a opera di un 21enne: si indaga per crimine...

Texas - strage a El Paso : 20 morti - anche quattro bambini. Arrestato un 21enne : si indaga per crimine d'odio : L'ultimo bilancio ufficiale della sparatoria di El Paso è di 20 morti e 26 feriti. Lo hanno riferito il capo della polizia locale Greg Allen e il governatore del Texas Greg...

La strage a El Paso - in Texas : Almeno 20 persone sono morte e 26 sono state ferite: a sparare è stato un ragazzo bianco forse motivato dall'odio razziale

Texas - strage al Walmart : 20 morti "Crimine d'odio". Catturato il killer : L'America fa i conti con l'ennesima strage delle armi, la strage piu' letale dall'inizio dell'anno negli Stati Uniti, probabilmente dettata dall'odio verso gli ispanici. Un giovane, Patrick Crusius, 21 anni, di Dallas, e' entrato in un supermercato Walmart, nel centro commerciale Cielo Vista di El Paso... Segui su affaritaliani.it

Strage Texas - fermato sospetto 21enne : 1.02 Patrick Crusius,un 21enne è stato fermato quale presunto responsabile, della sparatoria in un centro commerciale di El Paso, in Texas. Lo affermano diversi media Usa. Che un sospetto sia stato arrestato è stato confermato anche dalla polizia che è ancora al lavoro sul posto con l'Fbi. L'immagine dell'aggressore, immortalata dalle telecamere di sorveglianza del centro commerciale in cui ha fatto irruzione sparando a più non posso, è stata ...

Strage in Walmart a El Paso - nel Texas - "molti morti" : Un’altra sparatoria insanguina l’America, a pochi giorni da quella messa a segno da un giovane suprematista bianco al food festival in California. Questa volta il teatro della tragedia è un affollato supermercato della catena Walmart di El Paso, Texas, la città del candidato presidenziale Beto O’Rourke. Un supermercato all’interno del grande centro commerciale Cielo Vista, un nome poetico che ricorda ...