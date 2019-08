Pa | maxi aumenti per i dirigenti delle Regioni del Sud La mappa

Fonte : ilsole24ore

(Di domenica 4 agosto 2019) Contratto fermo ma le buste paga crescono: record in Molise (+38% in tre anni), seguito da Puglia (+26%) e Campania (+23%). Nord giù del 2,5%. In Comune. Tra i vertici locali primeggia il Lazio spinto da Roma: in Campidoglio 117mila euro a testa, 97mila a Milano e 87mila a Napoli

