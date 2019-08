F1 | GP Ungheria 2019 | Ferrari | crisi totale ed involuzione senza fine Aerodinamica

VIDEO F1 - GP Ungheria 2019 : il momento decisivo - Hamilton sorpassa Verstappen dopo una rimonta epica e vince la gara : Il lungo inseguimento di Lewis Hamilton, coronato da un sorpasso impeccabile, ha impreziosito il finale del Gran Premio di Ungheria 2019 di Formula Uno. Sul tracciato dell’Hungaroring il campione del mondo è stato strepitoso, prima con un lungo inseguimento, quindi con un attacco inesorabile al rivale olandese che nulla ha potuto dopo avere condotto la corsa per 66 giri. Andiamo a rivivere i momenti clou della rimonta di Hamilton su ...

VIDEO F1 - GP Ungheria 2019 : highlights e sintesi. Hamilton-Verstappen - che duello per la vittoria. Ferrari in crisi totale : Oggi si è corso il GP di Ungheria 2019, la tappa del Mondiale F1 è stata molto avvincente con una bella lotta per la vittoria tra Lewis Hamilton e Max Verstappen. L’olandese, scattato dalla pole position, ha cercato di tenere botta ma ho dovuto fare i conti con l’indemoniato britannico che ha azzardato una strategia molto rischiosa: due soste, la seconda per montare le gomme medie, e poi ha rimontato 20 secondi sul pilota della Red ...

Mattia Binotto F1 - GP Ungheria 2019 : “La Ferrari non si adatta al circuito - Spa e Monza favorevoli” : Domenica da dimenticare per la Ferrari che ha concluso il GP di Ungheria con addirittura un minuto di ritardo nei confronti del trionfatore Lewis Hamilton. Le Rosse hanno sofferto tantissimo sul tracciato dell’Hungaroring e non sono mai state protagoniste, Sebastian Vettel ha concluso in terza posizione appena davanti a Charles Leclerc grazie a un bel sorpasso nel finale. Il team principal Mattia Binotto ha analizzato la gara ai microfoni ...

F1 - GP Ungheria 2019. Toto Wolff boccia Bottas : “Dobbiamo decidere tra lui e Ocon. Hamilton ha mangiato Verstappen” : Domenica indimenticabile per Lewis Hamilton che ha vinto il GP di Ungheria 2019 grazie a una prestazione stellare, il britannico ha adottato una strategia rischiosa d’accordo con la sua squadra e alla fine ha raccolto il massimo risultato possibile: ha rimontato 20 secondi su Max Verstappen sfruttando le gomme medie e poi ha sorpasso l’olandese a quattro giri da termine involandosi verso un bellissimo successo. Toto Wolff, team ...

F1 - Pagelle GP Ungheria 2019 : Hamilton sontuoso - Verstappen perde a testa alta. Gravemente insufficiente la Ferrari : Il Gran Premio di Ungheria 2019 di Formula Uno non sarà stato spettacolare come tutti si potevano aspettare, ma ha vissuto un finale mozzafiato. Lewis Hamilton ha vinto per l’ennesima volta e oggi ha voluto dare una “lezione” a Max Verstappen per rimettere in chiaro le gerarchie. La gara ha visto diversi piloti sottotono, per cui andiamo a consegnare le Pagelle della corsa magiara per capire chi finirà dietro alla lavagna, o ...

Lewis Hamilton F1 - GP Ungheria 2019 : “Rischio per cogliere delle opportunità - oggi ho vinto. Giù il cappello” : Lewis Hamilton ha vinto il GP di Ungheria 2019 con una condotta di gara impeccabile, ha stravolto la propria strategia per cercare di battere Max Verstappen e ci è riuscito grazie a un sorpasso micidiale a quattro giri dal termine dopo aver recuperato una ventina di secondi sull’alfiere della Red Bull. Il pilota della Mercedes si è comportato da vero Campione del Mondo, è tornato al successo dopo la battuta d’arresto in Germania e ha ...

Ordine d’arrivo F1 - GP Ungheria 2019 : risultato e classifica gara. Hamilton vince davanti a Verstappen - Vettel 3° - Leclerc 4° : Lewis Hamilton ha vinto il GP di Ungheria 2019, undicesima tappa del Mondiale F1. Il pilota della Mercedes ha operato il sorpasso decisivo su Max Verstappen a quattro giri dal termine, una manovra pulita e senza alcun problema: il britannico si era fermato a sorpresa ai box, ha montato gomma media e si è poi reso protagonista di una rimonta stellare in pista, ha ricucito 20 secondi sull’olandese e ha trionfato. Sebastian Vettel ha chiuso ...

F2 - GP Ungheria 2019. Mick Schumacher : “Corsa fantastica - che vittoria : il cuore mi batte a mille” : Giornata indimenticabile per Mick Schumacher che ha vinto la sprint race del GP di Ungheria 2019, tappa del Mondiale F2 andato in scena all’Hungaroring. Il figlio d’arte si è reso protagonista di una gara davvero strepitosa, dopo essere partito dalla pole position è riuscito a respingere gli assalti di Matsushita per ben 28 giri e a conquistare così il suo primo successo in carriera nella categoria. Festa grande per il tedesco sulla ...

Ungheria 2019 : la griglia di partenza ufficiale : Pronti per l’ultimo GP prima del break estivo? Si spengono alle 15.10 i semafori all’Hungaroring, per il 12° round. In Ungheria dalla prima fila scatteranno Max Verstappen e Valtteri Bottas, seguiti da Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Terza fila per Sebastian Vettel e Pierre Gasly e via via tutti gli altri. Penalità rispetto alle qualifiche […] L'articolo Ungheria 2019: la griglia di partenza ufficiale sembra essere il primo ...

14.25 LA CLASSIFICA COSTRUTTORI F1 2019, Mercedes imprendibile, Ferrari minacciata dalla Red Bull 1 MERCEDES 409 2 Ferrari 261 3 RED BULL RACING HONDA 217 4 MCLAREN RENAULT 70 5 SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 42 6 RENAULT 39 7 RACING POINT BWT MERCEDES 31 8 HAAS Ferrari 26 9 ALFA ROMEO RACING Ferrari 26 10 WILLIAMS MERCEDES

F2 - GP Ungheria 2019 : Mick Schumacher show - il figlio d’arte vince la sprint race! Primo successo in carriera : Mick Schumacher ha vinto la sprint Race del GP di Ungheria 2019, il figlio d’arte ha conquistato il Primo successo in carriera nel Mondiale di F2. L’alfiere della Prema è stato strepitoso perché per ben 28 giri è riuscito a difendersi dalla costante pressione di Nobuharu Matsushita: il giapponese era più veloce del secondogenito del grande Michael soprattutto nel Primo settore ma poi il teutonico sfruttava al meglio il DRS nella ...

F1 - GP Ungheria 2019 : a che ora inizia la gara e come vederla in tv su Sky e TV8. La guida completa e lo streaming : Alle ore 15.10 di oggi domenica 4 agosto scatterà il GP di Ungheria 2019, undicesima tappa del Mondiale F1 che si correrà all’Hungaroring su asfalto verosimilmente bagnato dopo il maltempo che aveva caratterizzato la giornata di venerdì. Si preannuncia un grande spettacolo in terra magiara dove andrà in scena una gara molto incerta visto quanto successo in qualifica con i piloti molto vicini tra loro e oggi pronti a darsi battaglia per la ...

F1 su TV8 - GP Ungheria 2019 : a che ora inizia la gara e come vederla gratis e in chiaro : Oggi (domenica 4 agosto) si svolgerà il GP di Ungheria 2019, undicesimo appuntamento stagionale del Mondiale di F1. Sul circuito dell’Hungaroring ci attende una gara spettacolare, con i riflettori che saranno puntati su Max Verstappen, che per la prima volta in carriera partirà dalla pole position. L’olandese è stato il più brillante nelle qualifiche di ieri e proverà ora a ripetersi per portare nuovamente in trionfo la Red Bull. Alle sue spalle ...