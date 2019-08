Stash Fiordispino contro il circolo vizioso dei like sui social | Culi e tette | il

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 3 agosto 2019) Serena Granato Il leader del gruppo musicale The Kolors è insortoil cattivo utilizzo dei-media, appoggiando la causa che si cela dietro l'aggiornamento apportato a Instagram, che non mostra più il numero di mi piace totalizzato da ciascun post di ogni influencer condiviso con gli utenti L'ex cantante di Amici di Maria De Filippi e frontman del gruppo The Kolors,, è insorto pubblicamenteil cattivo utilizzo che si fa dei-media. Il polistrumentista e performer di Frida ha voluto parlare ai followers di come, troppo spesso, ifiniscono per sminuire il valore degli influencer, degli utenti e soprattutto dei post, che fanno sempre più da bei contenitori che non da bei contenuti., nel suo ultimo sfogo registratosi su Instagram, ha infatti sostenuto la causa dell'ultimo aggiornamento stabilito dal team di Mark Zuckerberg ...

