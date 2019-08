Non sottovalutare l' Isis

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 3 agosto 2019) Do you remember? Sembrava l’incubo del Terzo Millennio, con la sua ambizione di realizzare lo Stato della Jihad in Siria e Iraq, tanto per cominciare, e con la determinazione a soppiantare, a colpi di attacchi spettacolari e sanguinare, al Qaeda nella guida del Jihad globale. Da un po’ di tempo sul Daesh (lo Stato islamico in arabo) e sul suo califfo Abu Bakr al-Baghadi, dato per morto più volte ma senza alcuna certezza, sembra essere calato il sipario. Come se fosse solo il tragico ricordo di un passato stragista ormai archiviato.Niente di più sbagliato. E a confermarlo è l’Onu. “L’attuale diminuzione” degli attacchi terroristici nel mondo “potrebbe non durare a lungo, forse neanche fino alla fine dell’anno”. E’ l’allarme lanciato in un rapporto degli esperti di terrorismo del Consiglio di ...

