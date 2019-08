Nainggolan arriva a Cagliari | che folla ad attenderlo | tutte le foto e le sue prime parole

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 3 agosto 2019)è sbarcato questo pomeriggio all’aeroporto di. Grandead, con circa 300 tifosi festanti per il ritorno del belga dall’Inter per cui manca soltanto l’ufficialità. Scintille-Pistocchi sui social: il giornalista provoca, il calciatore risponde…“Sono contentissimo di essere tornato, guardate la, che bell’entusiasmo. Avevo sempre pensato di tornare in futuro a, magari non pensavo che questo momento sarebbeto quest’anno , diciamo che ho anticipato ma sono contento uguale. Avevo anche altre possibilità, ho sentito altri allenatori però è stato giusto venire qua, ho anche motivazioni extra calcistiche. Ringrazio il presidente Giulini che mi ha convinto subito, ha fatto delle promesse e le ha mantenute. E’ stato facile trovare un accordo. Ora vediamo di fare bene sul ...

