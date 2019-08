Ultime Notizie Roma del 02-08-2019 ore 11 | 10

Ultime Notizie Roma del 02-08-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione ben ritrovate l’ascolto dalla redazione Gabriele a Luigi in studio tensioni nella maggioranza serve una manovra coraggiosa altrimenti il coraggio lo si chiederà agli italiani Salvini avverte così la di governo pentastellato dicendo che vuole un governo che faccia le cose e sulla sua richiesta di fiducia al Decreto sicurezza spiegato che in questo modo si potrà verificare ...

Ultime Notizie Roma del 02-08-2019 ore 09 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buongiorno della redazione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio le tensioni nella maggioranza sull’onda della riforma della Giustizia Voglio un governo che faccia le cose altrimenti la parola balli italiani queste le parole di Matteo Salvini il nodo sulla giustizia riguarda il processo penale e la prescrizione non buttiamo una non riforma vuota è inutile scrivi la lega niente giochini per ...

Ultime Notizie Roma del 02-08-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale una Buongiorno dalla redazione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio in apertura la politica le tensioni all’interno della maggioranza dopo il nulla di fatto sulla riforma della Giustizia ancora nodi sul processo penale e la prescrizione non votiamo una non riforma vuota inutile dice la lega niente giochini per far saltare la prescrizione replica il MoVimento 5 Stelle Voglio un governo che ...

Scuola - bonus 500 euro Ultime Notizie : tagli in Bilancio - cosa accadrà alla Carta del docente? : La Carta del Docente, ancora una volta, al centro delle discussioni social, non soltanto per i controlli sulle spese effettuate dal personale scolastico, controlli che saranno avviati nel prossimo mese di settembre. Da qualche ora si sta parlando anche di un taglio in Bilancio in relazione ai fondi che finanziano il bonus da 500 euro destinato alla formazione e all’aggiornamento del docente di ruolo. taglio da 8 milioni di euro in ...

Ultime NOTIZIE/ Ultim'ora oggi : Salvini 'o si lavora - o si vota' - 2 agosto - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora di oggi. Ancora ai ferri corti Salvini e Di Maio, ora sulla riforma della giustizia, mentre Forza Italia perde il Giovanni Toti.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Assalto finale per Correa - Ultime Notizie - : CALCIOMERCATO MILAN NEWS: Assalto finale per Correa, Biglia sembra pronto a dire sì al Genoa ma c'è il nodo ingaggio, Ultime notizie,

Scuola - precariato Ultime Notizie : verso numero record di supplenze ma le soluzioni ci sarebbero : La Scuola continua ad essere al centro delle polemiche tra abuso di contratti a termine, accordi politici-sindacali, concorsi riservati, valanghe di ricorsi e soprattutto cattedre scoperte, tante, troppe cattedre scoperte pur consapevoli che gli insegnanti, in Italia, ci sono, eccome se ci sono. Come sottolineato da una nota pubblicata dall’Anief che ripercorre la storia recente in relazione al numero record di supplenze registratesi negli ...

Ultime Notizie Roma del 02-08-2019 ore 07 : 10 : Romadailynews radiogiornale una Buongiorno dalla redazione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio in apertura la politica le tensioni all’interno della maggioranza dopo il nulla di fatto sulla riforma della Giustizia ancora nodi sul processo penale e la prescrizione non votiamo una non riforma vuota inutile dice la lega niente giochini per far saltare la prescrizione replica il MoVimento 5 Stelle di un governo che faccio ...

Pensioni Ultime Notizie : Quota 100 - Pd “Soldi presi da tasche degli italiani” : Pensioni ultime notizie: Quota 100, Pd “Soldi presi da tasche degli italiani” Sul fronte Pensioni ultime notizie riguardano Quota 100 e le recenti dichiarazioni esternate dal segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti sulla nuova misura di pensionamento anticipato. Per Zingaretti, infatti, i soldi investiti in Quota 100 sono stati presi dalle tasche degli italiani. Ospite a SkyTg24, ecco cos’ha detto il leader del PD. ...

CALCIOMERCATO INTER NEWS/ No di Cavani - Nainggolan a Cagliari! - Ultime Notizie - : CALCIOMERCATO INTER NEWS: Nainggolan a un passo dal Cagliari, il belga pronto a tornare in Sardegna in prestito, Ultime notizie,

Notizie del giorno – Ultime su cessione Sampdoria - visita a sorpresa Tanzi - è già ‘totoretrocessione’ : cessione Sampdoria – Uno dei temi caldi di questo periodo, tra i pochi che esulano dal calciomercato, è quello relativo alla cessione della Sampdoria. E’ la Gazzetta dello Sport odierna a svelarlo, parlando di 10 milioni di differenza tra la proposta di Ferrero e l’offerta dei nuovi investitori: “L’accordo non c’è ancora – si legge – Il presidente Massimo Ferrero ha fissato da tempo il valore reale del club blucerchiato a ...

Calciomercato - le notizie di oggi – Le Ultime su Nainggolan-Cagliari e su Dybala-Lukaku : Nainggolan-Cagliari – Dopo la possibilità Fiorentina nella giornata di ieri, la destinazione di Radja Nainggolan sembra essere di nuovo il Cagliari. Il belga vuole tornare in Sardegna, si lavora con l’Inter per il prestito. Il presidente dei rossoblu Giulini, dopo aver parlato con i dirigenti nerazzurri nella loro sede, ha affermato che “riaggiornerermo domani”. Dybala-Lukaku – oggi la Joya è rientrata a ...

Ultime Notizie Roma del 01-08-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione giovedì 1 agosto in studio Giuliano Ferrigno cronache in apertura ita Melda era il padre di Finnegan lì il giovane americano accusato di aver accoltellato il vicebrigadiere Mario Circello regali rientrato nell’ambasciata statunitense dopo aver avuto un colloquio con il figlio nel carcere di Regina Coeli a Roma all’uscita dal carcere ETA Mulder atteso da un autista è salito in ...

Ultime Notizie Roma del 01-08-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno politica in apertura resta alta la tensione nel governo dopo lo scontro in consiglio dei ministri sulla giustizia in particolare sulla processo penale il nodo della prescrizione. Ti amo Un anno riforma quota inutile si legge in una dura nota della Liga sono aperto a tutte le proposte ma non stanno governando con Berlusconi e ...