Siete alla ricerca di uno smartphone etico? Fairphone 3 è in arrivo

Commissione UE - M5S replica alla Lega : " Siete voi ad aver violato l'accordo con noi" : Dopo l'elezione di Ursula von der Leyen a presidente della Commissione UE, riuscita anche grazie al voto dei 14 eurodeputati del Movimento 5 Stelle, la Lega è andata all'attacco degli alleati di governo, ma avversari in Europa, accusandoli di aver cambiato idea all'ultimo minuto sul supporto alla politica tedesca.Il Movimento 5 Stelle, però, non ci sta e smentisce totalmente la ricostruzione degli eventi fatta d alla Lega , accusando a sua ...

Sallusti e Giannini a Cartabianca dopo un'intera stagione su La7. Berlinguer : " Siete andati sempre dalla concorrenza" : Una stagione passata a dividersi gli ospiti, con alcuni volti presenze fisse del programma rivale. E così, arrivata all’ultima puntata, Bianca Berlinguer si è vendicata, punzecchiando i diretti interessati dietro ad un sorriso che, come al solito, lasciava trapelare altri sentimenti.Protagonisti involontari del siparietto Massimo Giannini e Alessandro Sallusti , invitati nell’ultimo appuntamento stagionale di Cartabianca , ma per quasi dieci ...

Ladro ucciso a Ivrea - una domanda : Siete favorevoli alla pena di morte per il reato di furto? : La vicenda del tabaccaio di Ivrea presenta risvolti di gravità che vanno perfino oltre la morte di una persona. La storia è nota: un tabaccaio, vittima di precedenti furti, in possesso di un’arma regolarmente registrata, uccide uno dei ladri che erano entrati nel suo negozio per derubarlo. La prima versione indica che il tabaccaio avrebbe sparato durante una colluttazione con i malviventi e, anche in ragione della legge approvata recentemente, ...