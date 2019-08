MSI DS502 | cuffie per il gaming con un buon rapporto fra prezzo e prestazioni

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2019) Chi è alla ricerca diper ilcon unpuò dare un’occhiata alle MSI, in vendita a 69 euro. Sono esteticamente piacevoli grazie anche all’illuminazione a LED, sono comode da indossare anche per molte ore ed erogano un audio 7.1 di qualità. Il microfono èo, ma migliorabile, perché in alcune occasioni non riesce a garantire una voce limpida e perfettamente chiara. Il design è essenziale, con un colore che alterna nero e rosso e spicca sui dragoni disegnati sui padiglioni esteri. Una volta accese offrono un’illuminazione LED che di norma piace agli appassionati di giochi. Il microfono non si può rimuovere, ma è abbastanza flessibile da poter essere abbassato quando serve e sollevato quando non in uso, con un semplice gesto della mano. I controlli di volume e riproduzione sono posizionati in un piccolo telecomando ...

