Venezia : Porto - traffici in flessione - scontano mancata soluzione problema escavi (2) : (AdnKronos) – I dati relativi al primo semestre del Porto di Venezia riportano una flessione del -7,2% sulle tonnellate complessivamente movimentate. Nello specifico, il traffico industriale presenta i risultati peggiori con un -13,7% da gennaio a giugno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, dato che si assesta a livello annuo passando in campo positivo (+5,5%). Nel periodo luglio 2018 ‘ giugno 2019 si ...

Venezia : 9 - 5 mln di euro per recupero Porto Marghera (3) : (AdnKronos) - “Sottolineo che tali attività di marginamento – precisa Marcato - risultano strategiche sia per garantire l’operatività del Porto e della zona industriale, in quanto consentono di limitare gli interramenti dei canali e, conseguentemente, la riduzione di pescaggio, sia per impedire la c

Venezia : 9 - 5 mln di euro per recupero Porto Marghera (2) : (AdnKronos) - “Fino ad oggi – precisa l’assessore regionale alle attività produttive – la Regione si è presa un impegno e lo sta portando avanti con il massimo sforzo. Ma stiamo lavorando con risorse limitate. Abbiamo tante idee, progetti e proposte per far rinascere l’area di Porto Marghera. È temp

Venezia : 9 - 5 mln di euro per recupero Porto Marghera : Venezia, 31 lug. (AdnKronos) - La Giunta regionale, su proposta dell’assessore allo sviluppo economico ed energia Roberto Marcato, ha approvato la delibera che permette di dare avvio ai lavori di marginamento dei tratti “Alcoa S.p.A” e “Enel S.p.A.” nell’ambito del programma di recupero dell’area di

Deposito Bagagli Venezia : migliori servizi stazione Santa Lucia - Piazzale Roma - Aeroporto - San Marco e Mestre : La maggior parte dei depositi Bagagli nella città di Venezia appartiene alla cooperativa TrasBagagli, nata nel 1946, dalla fusione di diverse compagnie di depositi Bagagli. Si trova nella zona di Piazzale Roma, alla stazione di Santa Lucia, al terminal del Tronchetto, del porto marittimo e dell’Aeroporto Marco Polo. La TrasBagagli prevede anche il servizio di trasporto di Bagagli per i clienti individuali che vanno a visitare Venezia: la ...

Venezia - nave da crociera sbanda e rischia incidente. Porto : capire se c'era ok : Durante una burrasca di grandine e vento nel bacino di San Marco. La prua della "Costa Deliziosa" ha sfiorato uno yacht all'ancora. Panico a riva e tra i passeggeri dei vaporetti. Toninelli: "Disposto ispezione immediata su cause". Il 2 giugno scorso l'incidente nel canale della...

Venezia : riaperta pista principale aeroporto Marco Polo (2) : (AdnKronos) - Con la riapertura della pista principale si è conclusa la terza fase dell’intervento complessivo di riqualifica e adeguamento delle infrastrutture di volo del Marco Polo, assegnato con gara all’Associazione Temporanea di imprese ICM e Itinera, avviato il primo settembre 2018 con termin

Un concerto sul volo Venezia-Palermo e agli imbarchi dell’aeroporto di Punta Raisi : Il trombone jazz del peruviano Humberto Amesquita aprirà l’edizione del 2019 della Festa internazionale della Musica all’aeroporto di Palermo Falcone Borsellino. Amesquita suonerà a bordo di un aereo volotea che venerdì 21 giugno, giorno della Festa, collegherà Venezia con Palermo. I fortunati viaggiatori che partiranno dalla città della gondole alle 15,30 condivideranno un’esperienza musicale unica, rigorosamente live, con un musicista di fama ...

Venezia - schianto frontale tra bus e auto : morti papà e figlia 14enne sulla strada dell'aeroporto : Scontro frontale tra un bus Atvo e una vettura nel pomeriggio dopo le 18 di sabato 15 giugno sulla Triestina, a Tessera, vicino l'aeroporto di Venezia, all'altezza della curva del Montiron....

Venezia - schianto frontale tra bus e auto : due morti sulla strada dell'aeroporto : Scontro frontale tra un bus e una vettura nel pomeriggio dopo le 18 di sabato 15 giugno sulla Triestina, a Tessera, all'altezza della curva del Montiron, vicino all'aeroporto internazionale...

Navi da crociera a Venezia - la soluzione migliore è Porto Marghera : E’ quella di Porto Marghera, sulla sponda nord del Canale Nord, la soluzione che maggiormente soddisfa l’esigenza di trovare un’alternativa al transito delle grandi Navi da crociera per il centro storico di Venezia. L’indicazione e’ contenuta in un'”analisi multicriteria” svolta nel settembre 2017 dall’Autorita’ di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale, che l’ANSA ha avuto ...

Grandi Navi. Lido - Chioggia - Malamocco - Porto Marghera : tutti i progetti per tenere i “giganti” lontani da Venezia : Dovessimo prendere alla lettera le parole del ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, il futuro delle Grandi Navi a Venezia sarebbe già segnato. Non andranno a Porto Marghera (“Questa ipotesi non esiste”), attraverso il Canale dei Petroli e poi a Marittima attraverso il canale Vittorio Emanuele, come vorrebbero il sindaco Luigi Brugnaro, il governatore Luca Zaia e il prefetto Vittorio Zappalorto. E neppure a Malamocco, per “ragioni ...

Venezia : le Grandi Navi - l’inquinamento e quel porto che non va : L'incidente della nave da crociera a VeneziaL'incidente della nave da crociera a VeneziaL'incidente della nave da crociera a VeneziaL'incidente della nave da crociera a VeneziaL'incidente della nave da crociera a Venezia«Dal punto razionale niente impedisce lo stop alle Navi a Venezia, dal punto di vista logistico la cosa è diversa» Giuseppe Tattara è parte del comitato No Navi, ma anche docente di Economia e coautore del libro Venezia, il ...

Venezia : Legambiente - stop alle grandi navi - vanno deviate a Porto Marghera (3) : (AdnKronos) - "In ogni caso, chiediamo alla politica di individuare definitivamente e al più presto una soluzione al problema - che dovrà porre al centro del dibattito la salvaguardia della città e dei suoi cittadini nonché del delicato ecosistema lagunare, Patrimonio Mondiale dell’Umanità dal 1987