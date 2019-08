Rompe vetro col pugno | 26enne di Guidonia muore dissanguato in vacanza

Il piccolo di 4 anni chiuso in auto a 40 gradi! Poliziotto Rompe il vetro e lo salva : Dramma sfiorato sabato pomeriggio in un parcheggio dell’aeroporto di Catania, negli stalli della zona partenza. Un bambino di quattro anni è stato lasciato in auto da solo, sotto il sole cocente a una temperatura che sabato sfiorava i quaranta gradi all’ombra. Ad accorgersi in tempo di lui è stato, fortunatamente, una guardia giurata in servizio presso lo scalo che ha visto il piccolo in auto e subito ha allertato la polizia di Frontiera. Gli ...

Rompe una bottiglia di vetro in testa a un anziano : arrestato il malvivente : Giovanni Vasso Follia a Torre Annunziata, in provincia di Napoli. Finisce in manette un 46enne, il pensionato costretto a farsi medicare in ospedale Rompe una bottiglia in testa a un anziano e finisce in manette un 46enne a Torre Annunziata, in provincia di Napoli. L’episodio s’è verificato in pieno centro cittadino, nell’area di Corso Umberto quando erano da poco passate le 18 del pomeriggio di giovedì. Per motivi che rimangono ...