Respawn a settembre svelerà un nuovo gioco di combattimento AAA che utilizzerà la realtà

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 1 agosto 2019) Lo sviluppatore di Titanfall ed Apex Legends,, presenterà durante l'Oculus Connect il suodiVR a cui sta lavorando.Giunto al suo sesto anno, l'evento Oculus si svolgerà dal 25 al 26e presenterà "innovazioni all'avanguardia", inoltre sarà un posto per ascoltare i discorsi degli esperti del settore sul mondo dellavirtuale. Non solomostrerà il suo, ma sarà presente anche una demo per i partecipanti.Attualmente non sappiamo ancora molto su questo titolo VR a parte il fatto che è stato sviluppato in collaborazione con Oculus Studios. La partnership tra i due studi è cominciata nel 2017.Leggi altro...

Eurogamer_it : A settembre #Respawn annuncerà un nuovo titolo di combattimento AAA. - IlVideogiococom : Apex Legends, a settembre il preseason invitational -