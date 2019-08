Quotazioni Fantacalcio 2019-2020 | i prezzi di tutti i giocatori | tutte le cifre e i

Fonte : oasport

(Di giovedì 1 agosto 2019) La Gazzetta dello Sport ha comunicatoledei vari calciatori per il-20120, il fantasy game parallelo alla Serie A.gli appassionati allenatori stanno già pensando alla formazione da allestire e si stanno già caricando in vista delle tiratissime aste con gli amici in vista dell’avvio della stagione ormai imminente. Il campionato scatterà il prossimo 24 agosto e non bisogna farsi trovare impreparati. Sono stati svelati i valori deiche hanno un prezzo in base al loro tasso tecnico, alla loro forza, alla loro capacità di garantire punti al magic allenatore. Il giocatore più caro? Ovviamente Cristiano Ronaldo, dato addirittura a 50. Di seguitoledei, il loro valore di mercato e dioltre ai nostri consigli per allestire la migliore formazione per il. CLICCA QUI PER...

fantapiu3 : Le quotazioni della #SerieA per la stagione 2019/2020, il listone è naturalmente targato #Fantapiu3, fantallenatori… - fantaservice : Parte anche il #fantacalcio spagnolo con #LaLiga. Iscrivetivi ai campionati di #fantasoccer, disponibile il listone… - CalcioNews24 : Portieri Serie A 2019-2020: l’analisi squadra per squadra e le quotazioni al Fantacalcio -