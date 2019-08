Pensioni Quota 100 e RdC | Zingaretti PD | ' Soldi presi dalle tasche degli italiani'

Pensioni anticipate a 62 anni - uscita scivolo : niente cumulo contributi come per quota 100 : Si attendono chiarimenti sullo scivolo delle Pensioni previsto nel "contratto di espansione" soprattutto per quanto concerne l'utilizzo del cumulo contributivo, già utilizzato per le Pensioni anticipate della riforma Fornero o per la quota 100, al fine di favorire l'uscita con la pensione anticipata già a partire dai 62 anni di età oppure con 37 anni e dieci mesi di versamenti. La misura prevista dal Decreto legge numero 34/2019, poi convertito ...

Pensioni : Quota 100 - la Camera approva il Dl Salva conti - tesoretto da 1 - 5 miliardi : La Camera ha approvato in via definitiva il Decreto Legge Salva conti evitando la cosiddetta procedura d'infrazione tanto 'minacciata' dalla Commissione Europea per via dello sforamento del deficit sul Pil. Con l'approvazione del provvedimento, infatti, si sono creati risparmi per circa 1,5 miliardi di euro provenienti dai vari ministeri e dalle misure in materia previdenziale come Quota 100 e reddito di cittadinanza. I voti favorevoli sono ...

Pensioni anticipate : tra quota 100 e OD inoltrate già 240mila pratiche : Superata ampiamente la metà dell'anno diventa possibile fare il punto della situazione in merito alle richieste di uscita flessibile da parte dei lavoratori. In questo senso, il 2019 si presenta certamente come un anno ricco di spunti di riflessione, vista l'introduzione delle Pensioni anticipate tramite quota 100 (disponibili a partire dai 62 anni di età e con almeno 38 anni di versamenti) e la contestuale proroga dell'opzione donna. ...

Pensioni ultima ora : Damiano chiede proroga Ape. Quota 100 non basta : Pensioni ultima ora: Damiano chiede proroga Ape. Quota 100 non basta Pensioni ultima ora: il decreto n. 4/2019, oltre alla approvazione di alcune misure come Quota 100 (qui l’articolo sulle uscite per i lavoratori statali nei mesi di agosto e settembre) e Reddito di Cittadinanza, ha previsto la proroga di alcune misure già introdotte dai precedenti Governi. Col passare dei mesi si rende sempre più attuale il dibattito intorno alla ...

Pensioni ultime notizie : Quota 100 sanità e PA - Cisl lancia l’allarme : Pensioni ultime notizie: Quota 100 sanità e PA, Cisl lancia l’allarme La Cisl FP IrpiniaSannio, per voce del suo segretario generale Antonio Santacroce, ha recentemente denunciato un problema generato dall’introduzione di Quota 100 e che investe i settori della sanità, nonché degli enti locali e centralizzati. Proprio in questi comparti, moltissimi soggetti andranno in pensione a 62 anni di età e 38 anni di contributi sfruttando la ...

Pensioni - quota 100 : il 1° agosto uscita per oltre 6.000 dipendenti pubblici : La quota 100 è senza dubbio la novità previdenziale più importante dell'anno. Una misura di pensione anticipata che permette l'uscita a partire dai 62 anni di età con almeno 38 di contributi. Una misura che prevede due canali diversi per i lavoratori dipendenti a seconda che questi siano del settore privato o lavoratori statali. Dal primo agosto come si legge da un eloquente articolo del quotidiano"Il Sole 24 Ore", partiranno i primi ...

Pensioni anticipate e LdB2020 : probabile proroga OD e slittamento della quota 41 : La discussione riguardante la riforma delle Pensioni si prepara ad entrare nel vivo, man mano che si avvicina l'avvio dei lavori di preparazione riguardanti la prossima Manovra. A settembre dovranno infatti concretizzarsi le prime bozze della legge di bilancio 2020, all'interno delle quali saranno impostati anche gli interventi di flessibilizzazione sul comparto previdenziale promessi in questi mesi. È in questo senso che, attraverso le ultime ...

Pensioni ultime notizie : Quota 100 va abolita subito - attacco di Calenda : Pensioni ultime notizie: Quota 100 va abolita subito, attacco di Calenda Sul tema Pensioni ultime notizie riportano le dichiarazioni su Carlo Calenda affidate a un post su Facebook relative a Quota 100 e Reddito di Cittadinanza, le due principali misure varate quest’anno dal governo Lega-M5S. Certamente Quota 100 – molto più del reddito di cittadinanza – è spesso sotto gli attacchi dell’opposizione e non solo. Pesa la sua temporaneità, che ...

Pensioni ultima ora : Quota 100 costa 27 miliardi. L’analisi di Brambilla : Pensioni ultima ora: Quota 100 costa 27 miliardi. L’analisi di Brambilla Pensioni ultima ora: su Quota 100 ed in generale sulla proiezione del sistema previdenziale italiano si registra un nuovo intervento dell’economista Alberto Brambilla, Presidente Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali. Pensioni ultima ora, su Quota 100 e altre forma di pensione anticipata L’esperto, sul Corriere, propone un’analisi ...