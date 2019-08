In The Handmaid’s Tale 3×11 la ruota inizia a girare | è l’inizio della fine per i

The Handmaid’s Tale 4 ci sarà - Hulu annuncia il rinnovo prima ancora del finale di stagione : Sia benedetto il frutto: The Handmaid's Tale 4 si farà. Il rinnovo della serie distopica, ispirata nella sua prima stagione all'omonimo romanzo di Margaret Atwood, è arrivato con più di tre settimane d'anticipo rispetto alla conclusione della terza stagione. Proprio l'andamento alTalenante di quest'ultima stagione – giunta al decimo episodio – e le reazioni difformi da parte di critica e pubblico avevano lasciato qualche dubbio sulla ...

The Handmaid’s Tale 3×10 rialza la testa in nome dei “bambini rubati di Gilead” (recensione) : Dopo l'asfissiante intermezzo ospedaliero di Heroic, The Handmaid's Tale 3x10 riporta June negli oscuri meandri di Gilead con un episodio che riecheggia la ritualità bruTale della prima stagione e al contempo solleva nuove ipotesi di ribellione. Witness si avvia con il ritorno di June a casa dei Lawrence. Basta un passo in soggiorno per avvertire un'aria di cambiamento che va ben oltre l'arredamento della stanza. Durante la sua assenza, ...

The Handmaid’s Tale 3×09 spinge June verso la follia e chiude con una nuova promessa di ribellione (recensione) : Il lungo declino di June sembra essere giunto al termine. Non che le cose a Gilead stiano improvvisamente migliorando, ma The Handmaid's Tale 3x09 sembra suggerire che toccare il fondo è l'unico modo per iniziare a risalire. Dopo i tragici eventi dello scorso episodio, Heroic è una implacabile, asfissiante osservazione della lucidità perduta di June. I giorni, le settimane e forse i mesi trascorsi in ginocchio a pregare in solitudine per la ...

The Handmaid’s Tale 3×08 smaschera l’infelice passato di zia Lydia con un’impeccabile Ann Dowd (recensione) : Dopo il convulso finale dello scorso episodio, The Handmaid's Tale 3x08 si prende alcune piccole pause da Gilead per sviscerare il passato di zia Lydia con l'abituale tecnica dei flashback. Prima di immergervisi offre però un inquietante spaccato della cerimonia per il parto di Ofandy, condito dalla palese ostilità delle ancelle nei confronti di Ofmatthew. Percependo la tensione del gruppo zia Lydia riunisce le ancelle e le fa sedere in ...

I creativi di The Handmaid’s Tale svelano le ispirazioni per Gilead e i personaggi - dai fascismi al patriarcato : L'intreccio della terza stagione di The Handmaid's Tale avrà pur suscitato opinioni discordanti, ma la perfezione formale di Gilead non può che mettere tutti d'accordo. Basta fare un pizzico d'attenzione per notare la cura maniacale con cui sono state realizzate le espressioni materiali del regime. Dalle architetture agli arredi, dai costumi ai colori, tutto rimanda a precise concezioni della società, del ruolo di uomini e donne, della vita in ...

The Handmaid’s Tale 3×07 ritrova la crudeltà gratuita del regime ma resta povera e inconcludente (recensione) : Il promettente avvio di stagione ci aveva convinti che questa fosse la volta buona: June avrebbe rovesciato Gilead e la luce in fondo al tunnel presagita da cast e showrunner sarebbe stata sempre più vicina. E in effetti queste ipotesi sono sembrate verosimili, perlomeno fino a un paio di settimane fa. Nel sesto episodio, però, le cose sono iniziate a cambiare e The Handmaid's Tale 3x07 ha proseguito la corsa verso il caos assoluto. Questo ...

The Handmaid’s Tale 3×06 riscopre l’orrore tra fanatismo religioso e promesse tradite (recensione) : Dopo un avvio di stagione rinfrancante come una ventata d'aria fresca, The Handmaid's Tale 3x06 torna a giocare la sua carta preferita: l'orrore. Sul finire dello scorso episodio abbiamo visto come l'incontro fra Serena, Luke e Nichole avesse rovesciato le prospettive della donna in merito al futuro della bambina. La piccola deve tornare a Gilead, hanno dichiarato i Waterford in un appello televisivo rivolto al Canada, e in questo episodio ...

The Handmaid’s Tale 3×05 regala il miglior episodio della stagione con un finale a sorpresa che è un colpo da maestro (recensione) : Chiunque avesse dei dubbi questa settimana trova la sua conferma: la serie ha ancora tanto da dire, e The Handmaid's Tale 3x05 ne è la prova. In quello che finora è il miglior episodio della stagione continuiamo a seguire le vicende della piccola Nichole. Serena, ancora addolorata per la sua perdita, cerca di convincersi che la vita della bambina in Canada sia migliore di qualsiasi alternativa le si potesse offrire a Gilead. Fred, intanto, ...

The Handmaid’s Tale 3×04 scalda il cuore con i suoi toccanti messaggi di speranza e solidarietà femminile (recensione) : Non c'è mai nulla di semplice a Gilead, ma The Handmaid's Tale 3x04 rivela come talvolta anche nel regime totalitario della più inquietante serie distopica ci sia spazio per un briciolo di speranza. Dopo un avvio di stagione carico di promesse, l'episodio di questa settimana scorre con una certa lentezza. Molti degli eventi ruotano attorno al parallelismo fra i sacramenti cattolici liberi e le cerimonie religiose di Gilead. Entrambi ...

Kylie Jenner dà un party a tema The Handmaid’s Tale e partono le critiche dei fan : Imprenditrice, modella e mega personaggio dei social media, oltre a essere inizialmente nota come la sorellastra di quel fenomeno web che è Kim Kardashian, Kylie Jenner è sicuramente una figura che nel panorama mediatico internazionale non passa inosservata. Oggi 22enne, già l’anno scorso Forbes stimava che le sue attività valessero un miliardo di dollari. Ma in queste ore la giovane si sta facendo notare per una sua iniziativa privata, ...

The Handmaid’s Tale 3 rinuncia alla brutalità gratuita e infiamma gli animi con la resistenza clandestina a Gilead (recensione) : The Handmaid's Tale 3 ci riporta finalmente nel terrificante mondo di Gilead. I primi tre episodi della nuova stagione – disponibili su TIMvision in contemporanea Usa – mettono in moto automatismi nuovi senza rinunciare del tutto a quelli vecchi, e il risultato è un avvio promettente con appena qualche occasione sprecata. Il discusso finale della seconda stagione, in cui June rinuncia a fuggire da Gilead con Emily e la piccola Nichole, è al ...

The Handmaid’s Tale 3 : è ora di sovvertire il sistema : The Handmaid's Tale - Elisabeth Moss E’ disponibile su TIMVision la terza stagione di The Handmaid’s Tale, in concomitanza con l’uscita negli Stati Uniti: tredici nuovi episodi che racconteranno ancora la dura vita nel regime totalitario di Gilead, in un futuro oscuro in cui le donne sono proprietà degli uomini ed il loro unico scopo è la procreazione. Donne che però, dopo anni di soprusi e tentativi di fuga, sono pronte a ...

The Handmaid’s Tale 3 - benedetta sia la lotta : L’obelisco di Washington è diventato una gigantesca croce, le ancelle sembrano un esercito ma non sono più al servizio di Dio, Gilead e Famiglia: sono pronte – o almeno alcune tra di loro – alla rivoluzione. E come ogni rivoluzione richiede enormi sacrifici: June ha già detto addio alla piccola Holly, per la bambina spera in un futuro sicuro in Canada ma lei no, lei deve rimanere, lei deve combattere, anche per Holly e per il ...

