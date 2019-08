Il primo Diablo è da oggi giocabile sul vostro browser

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 1 agosto 2019) Ilè stato pubblicato nel lontano 1996 e come i suoi successori ha ottenuto molta attenzione da pubblico e critica, ora dopo la recente delusione avuta con: Immortal, a molti fan è tornata la voglia di rigiocare lo storicocapitolo. Se anche voi siete tra essi, allora è ilgiorno fortunato.Potrete infatti giocaredirettamente dalgrazie al lavoro del modder GalaXyHaXz, che ha appunto creato una versione web del gioco utilizzando il codice sorgente del gioco, ed in effetti non sappiamo se e quando Blizzard si muoverà per togliere di mezzo il tutto. Inoltre dobbiamo specificare che stiamo parlando della versione shareware del gioco, ovvero quella che comprende le prime due parti del dungeon e la classe guerriero.Tuttavia se siete possessori del gioco originale o deciderete di acquistare il titolo su GOG, potrete caricare il file ...

