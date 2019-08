Genova | per un selfie 16enne cade da un capanno e resta infilzato sulla cancellata

Genova - Bucci : “Ponte? Conclusione prevista per 2020”. Tensioni M5s-Lega sulla Gronda : “Abbiamo rivisto il lavoro fatto per la demolizione e la costruzione del Ponte, abbiamo impostato i progetti per la Conclusione dei lavori del Ponte che è sempre prevista per l’aprile 2020, abbiamo esaminato l’analisi finanziaria che è positiva”. A rivendicarlo, al termine di un vertice a Chigi, a un anno circa di distanza dal crollo del Ponte Morandi nel capoluogo ligure, il sindaco Marco Bucci. “Sappiamo che i ...

‘Ndrangheta - 368 kg di cocaina in veliero dalla Colombia a Genova : così agenti Dea sotto copertura hanno incastrato i narcos calabresi : Avevano fatto arrivare in Liguria 368 chili di cocaina nascosti in un veliero, partito dalla Colombia. E da lì avrebbero voluto trasportarlo fino a Reggio Calabria a bordo di un furgone da panettiere. Era certi di aver quasi chiuso il cerchio, ma non sapevano di essere stati agganciati da agenti sotto copertura della Dea ormai da mesi: avevano trattato con loro la partita di droga che sul mercato avrebbe fruttato 100 milioni di euro. Ma gli ...

Genova - si tuffano in mare e scompaiono tra le onde : 2 dispersi - al via le ricerche : Due persone sono scomparse tra le onde a Genova: stando a quanto riferito dai testimoni, un bagnante era in difficoltà e un'altra persona si è tuffata per aiutarlo, ma entrambi sono poi scomparsi tra le onde. Il mare è molto agitato. ricerche in corso.Continua a leggere

Ex-Otago a Genova nel 2020 - biglietti in prevendita per Belìn Che Bravi all’RDS Stadium : Ex-Otago a Genova nel 2020 per un unico concerto in programma all'RDS Stadium. La data è quella del prossimo 15 febbraio, i biglietti saranno a breve disponibili in prevendita. Il nome dell'evento è Belìn Che Bravi e questo venerdì sarà disponibile il nuovo singolo, La Notte Chiama feat Izi. 17 anni di carriera per gli Ex-Otago e un sogno che si realizza quest'anno con il concerto-evento nel palasport di Genova. Nel mezzo del tour estivo nei ...

SCIOPERO AEREI 26 LUGLIO 2019/ Alitalia - voli cancellati e ritardi : disagi a Genova : Scioperi AEREI 26 LUGLIO 2019, Alitalia voli cancellati e avvisi Ryanair: ritardi e disagi, anche a Genova per la protesta.

Caldo : bollino arancio su Genova per domani e dopodomani - scattano le misure di prevenzione : Caldo e bollino arancione su Genova, scattano le misure previste da A.li.sa., l’azienda sanitaria di Regione Liguria, per la tutela socio sanitaria dalle ondate di calore. Tutte le strutture sanitarie e socio-sanitarie del territorio sono state invitate a predisporre le misure previste in seguito all’emanazione del ‘bollino arancione’ previsto per domani e dopodomani in città dal sistema di allerta per la prevenzione ...

Genova - giovane cieco muore a 19 anni precipitando dalle scale : «Stava aspettando la madre per uscire» : muore cadendo dalle scale mentre aspettava la madre. Un ragazzo cieco di 19 anni aveva preceduto la mamma, con la quale sarebbe dovuto uscire insieme, arrivando sulla tromba delle scale per chiamare...

Genova - delibera "anti-kebab" è un autogol/ Blocca l'apertura di drogherie tedesche : Genova, delibera "anti-kebab" un autogol: Blocca l'apertura di tre punti vendita di una catena di drogherie tedesche. E il Comune corre ai ripari...

Aeronautica Militare : bimbo di quattro anni in imminente pericolo di vita trasportato da Alghero a Genova : Un bambino di quattro anni in imminente pericolo di vita a causa di una grave patologia è stato trasportato d’urgenza nel pomeriggio di oggi da Alghero a Genova a bordo di un aereo Falcon 50 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare. Il piccolo, accompagnato dai familiari e da un’equipe medica, è stato poi trasferito in ambulanza per essere immediatamente ricoverato presso l’ospedale pediatrico “Giannina ...

Allerta Meteo Genova - grande mobilitazione in città per il forte maltempo di Lunedì 15 Luglio : Potenziato a Genova il monitoraggio di fiumi e torrenti in seguito alla dichiarazione di stato di Allerta gialla per temporali e piogge diffuse che va dalle ore 22 di oggi alle ore 2 di domani e di Allerta arancione dalle 2 della prossima notte alle 15 di domani e gialla dalle 15 alle 18 di domani sul territorio del Comune di Genova, diramata dalla Regione Liguria. Il potenziamento e’ stato deciso nel corso della riunione di oggi ...

Genova - delibera “anti-kebab” blocca apertura di un negozio della tedesca ‘Dm’. Imbarazzo in giunta Bucci : “Risolveremo” : Lo scopo era combattere negozietti etnici, phone center e altre attività ritenute poco decorose. Ma, per un eccesso di zelo, la delibera “anti-kebab” del comune di Genova rischia di ostacolare anche un importante gruppo tedesco della grande distribuzione, intenzionato ad aprire tre nuovi punti vendita nel capoluogo ligure. E di far scoppiare un caso interno alla giunta del sindaco Marco Bucci. La storia ha del paradossale e porta indietro a ...

Genova - dimentica per ore il cane in auto : passanti danno l’allarme - ma l’animale muore : Un brutto episodio si è consumato nelle scorse ore a Genova. Un cane è morto dopo essere rimasto per almeno due ore chiuso in un’auto sotto al sole. È accaduto in corso Mentana, a Carignano. A quanto ricostruito, a lasciare il cane chiuso in auto – pare per una dimenticanza – è stata la sua padrona. La donna, secondo la ricostruzione degli agenti della volante, ha chiuso il cane – un golden retriever di sei anni – nella macchina parcheggiata ...

Qui Ticket! La Gdf arresta 6 persone e sequestra 80 milioni di euro. L’operazione coordinata dalla Procura di Genova : Bancarotta fraudolenta, riciclaggio, autoriciclaggio e truffa aggravata. Ci sono 6 persone arrestate e ben 80 milioni di euro sequestrati nell’ambito del fallimento Qui!Group, la società guidata da Gregorio Fogliani che si occupa di buoni pasto. Il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Genova ha condotto l’operazione per conto della Procura genovese, eseguendo un sequestro preventivo su conti correnti, immobili e ...

Nasce all’Università di Genova una Testing Facility dedicata ai robot per le ispezioni a bordo delle navi : Il progetto europeo ROBINS (robotics technology for INspection of Ships), cofinanziato dalla Research DG della Commissione Europea nell’ambito delle attività del EU Research and Innovation Programme Horizon 2020, attivato nel 2018, ha raggiunto l’obiettivo della sua prima fase con lo svolgimento delle prime prove sperimentali in laboratorio. ROBINS è un progetto di ricerca, unico al mondo, che tra i suoi principali obbiettivi ha quello di ...