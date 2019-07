Reggio Calabria | tabaccaia decapitata con una mannaia in negozio da un filippino

Reggio Calabria - l’inchiesta sulla cosca Libri. L’ex politico su Nicolò (FdI) : “Ha vinto con i voti di quelli che hanno sotterrato suo padre” : “Sai qual è la differenza tra me e Riina? Che Riina li squaglia, li squaglia nell’acido, io me li porto a Cannavò, ho una ‘livara’ (albero di ulivo, ndr), li appendo là con una corda e una scimitarra. Ogni tanto gli taglio un pezzo e gli metto al cane. Questa è la differenza tra me e coso”. A parlare è il medico odontoiatra Giuseppe Tortorella, L’ex consigliere e assessore comunale di Reggio Calabria che, abbandonata la politica attiva diversi ...

Reggio Calabria. La tabaccaia Mariella Rota uccisa da un filippino : E’ un filippino di 43 anni l’uomo fermato per l’omicidio di Mariella Rota. La tabaccaia di 66 anni è stata

Tabaccaia uccisa a Reggio Calabria - fermato presunto autore delitto : “Un cliente abituale” : Un cittadino filippino di 43 anni è stato fermato per l'omicidio Mariella Rota, la Tabaccaia sessantaseienne uccisa a coltellate ieri nell'androne del palazzo in cui abitava a Reggio Calabria. L'uomo sarebbe un cliente abituale della rivendita in cui andava a giocare al Lotto. La vittima lo avrebbe sorpreso mentre stava cercando di introdursi nella tabaccheria.Continua a leggere

Onde gravitazionali : al Museo Archeologico di Reggio Calabria un evento del Planetarium Pythagoras con l’astrofisica Mary Tringali : Il Planetarium Pythagoras torna sul terrazzo panoramico del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, in occasione delle aperture serali dell’Ente. Giovedì 1 agosto alle ore 21.00, infatti, Mary Tringali, astrofisica, terrà una conferenza dal titolo: “Onde gravitazionali: cosa sono, esattamente, questi segnali, e perché sono tanto importanti da valere un Nobel? Come si rilevano, e che cosa possono aiutarci a scoprire queste ...

Blitz contro la 'ndrangheta a Reggio Calabria : 17 arresti tra imprenditori e politici : Da questa mattina la 'ndrangheta è finita in primo piano a Reggio Calabria. La Polizia di Stato, insieme alla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, è impegnata dalle prime ore dell'alba in un Blitz contro diversi esponenti dell'imprenditoria e della politica locale. Si tratta di una vasta operazione, chiamata dagli inquirenti "Libro Nero", che ha sferrato un duro colpo alla criminalità reggina, nello ...

Museo Archeologico di Reggio Calabria e Planetarium Pythagoras insieme ‘alla scoperta’ delle onde gravitazionali : Il Planetarium Pythagoras torna sul terrazzo panoramico del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, in occasione delle aperture serali dell’Ente. Giovedì 1 agosto alle ore 21.00, infatti, Mary Tringali, astrofisica, terrà una conferenza dal titolo: “onde gravitazionali: cosa sono, esattamente, questi segnali, e perché sono tanto importanti da valere un Nobel? Come si rilevano, e che cosa possono aiutarci a scoprire queste ...

Reggio Calabria - fermate diciassette persone accusate di essere vicine alla 'Ndrangheta : Questa mattina la Polizia di Stato di Reggio Calabria, in collaborazione con la Dda (Direzione distrettuale antimafia), coordinate dalla locale Procura, hanno eseguito 17 ordinanze di custodia cautelare sia in carcere che ai domiciliari nei confronti di altrettanti soggetti ritenuti al servizio della potente cosca ritenuta di stampo mafioso dei Libri. Tra gli indagati ci sono politici e noti imprenditori calabresi. Tra gli arrestati spicca il ...

Reggio Calabria - gli arrestati esultano per l’elezione del consigliere di FdI : “Abbiamo vinto” : “È stato eletto, abbiamo vinto. Ora vediamo se mantiene i patti“. È la conversazione intercettata dalla polizia tra due degli arrestati dell’inchiesta “Libro Nero”, Stefano Sartiano (esponente di spicco della cosca Libri) e Giuseppe Demetrio Tortorella, che esultano per l’elezione in Regione Calabria del consigliere di Fratelli d’Italia, Alessandro Nicolò, finito anch’egli agli ...

17 persone - tra cui alcuni politici locali - sono state arrestate in un’operazione contro una cosca della ‘ndrangheta a Reggio Calabria : La polizia di Reggio Calabria ha arrestato 17 persone nell’ambito di una vasta operazione contro la cosca Libri della ‘ndrangheta, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia. Gli arrestati sono accusati, a vario titolo, di associazione mafiosa, concorso esterno in associazione mafiosa, estorsione, turbata libertà

‘Ndrangheta - arresti nel clan Libri a Reggio Calabria : “Mani su politica e imprenditoria” : Maxi blitz della polizia a Reggio Calabria contro il clan Libri: 150 agenti hanno eseguito 17 misure cautelari, 12 in carcere e 5 ai domiciliari, chieste dalla Direzione distrettuale antimafia e firmate dal gip, effettuando anche decine di perquisizioni e sequestri nei confronti di società e imprese: "Favorivano politici e imprenditori a loro asserviti".Continua a leggere

‘Ndrangheta - 17 arresti a Reggio Calabria : colpita la cosca Libri. In carcere un consigliere regionale di Fdi - ai domiciliari capogruppo Pd : C’è più di un politico tra i 17 arresti eseguiti questa notte a Reggio Calabria dove la Direzione distrettuale antimafia ha colpito la cosca Libri. Fino alla conferenza stampa che si terrà in mattinata per illustrare i dettagli dell’operazione “Libro Nero”, la Procura tiene la massima riservatezza. Sappiamo già però che tra i politici arrestati ci sono il consigliere di Fratelli d’Italia Sandro Nicolò, finito in carcere, e il capogruppo al ...

