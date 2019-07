Steep | Via alla Stagione 9 “Odissea del Portatore dell’Aquila”

Fonte : gamerbrain

(Di martedì 30 luglio 2019) Ubisoft annuncia che la9 di, “L’Odissea deldell’Aquila”, avrà inizio oggi e si svolgerà fino al 3 settembre. Per la prima volta,offrirà unadedicata a un altro famoso brand di Ubisoft. I giocatori potranno vivere la propria Odissea ricca di eventi speciali per aggiudicarsi un completo da Misthios e altri oggetti a tema, tra cui set di sci e snowboard. Prendendo parte alle Attività Live dii giocatori potranno sbloccare ricompense di personalizzazione ogni mese. Più giocheranno e completeranno sfide, più oggetti collezioneranno. Che si tratti di esplorazioni, competizioni live o PVP puro, ci sarà qualcosa per tutti i gusti in questa nuova. Tra le tante attività, la9 diincluderà: Evento PvP Odissea delle Alpi – Un ...