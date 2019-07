Serena Mollicone | 5 a processo «Uccisa in caserma carabinieri» Il padre | verità dopo 18

Cinque rinvii a giudizio per l'omicidio di Serena Mollicone. Il padre : "Massacrata - dopo 18 anni voglio la verità" : Sono Cinque i rinvii a giudizio chiesti per l’omicidio di Serena Mollicone, la ragazza di Arce (Frosinone) ritrovata morta nei primi giorni del giugno 2001 in un boschetto a pochi chilometri dal suo paese. Lo ha reso noto il procuratore di Cassino, Luciano d’Emmanuele.La richiesta in oggetto è stata depositata nei confronti dell’ex maresciallo dei carabinieri di Arce Franco Mottola, la moglie Anna e il figlio Marco, e il ...

