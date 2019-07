Scoperto trio di esopianeti | 2 sub-nettuniani potrebbero essere l’anello mancante nei

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 30 luglio 2019) Piccoli, di dimensioni simili fra loro e in orbita intorno ad un astro vicino e insolitamente tranquillo: sono i treche il satellite Tess della Nasa ha scovato con il metodo del transito nel sistema della stella Toi 270, a soli 73 anni luce di distanza dalla Terra. Il terzetto è protagonista di un nuovo studio di Nature Astronomy, condotto da un team internazionale di astronomi e coordinato dal Kavli Institute for Astrophysics & Space Research del Mit; la ricerca è stata sostenuta anche dalla Nasa. Gli esperti, oltre ai dati di Tess, hanno utilizzato anche strumenti di osservazione da terra per caratterizzare meglio il sistema di Toi 270, sigla che indica la stella come il 270° Tess Object of Interest identificato sinora; l’astro è una vecchia nana M, piuttosto quieta e con una luminosità stabile, caratteristica che facilità la misurazione delle proprietà degli ...

Cinzia77882275 : RT @ASI_spazio: #TESS instancabile: scoperti altri tre #esopianeti - leonardopaffi : RT @ASI_spazio: #TESS instancabile: scoperti altri tre #esopianeti - _Tess_Team : RT @ASI_spazio: #TESS instancabile: scoperti altri tre #esopianeti -