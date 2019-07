Schianto Alcamo | la compagna di Fabio Provenzano | “Non era drogato | amava i suoi figli”

Fonte : fanpage

(Di martedì 30 luglio 2019) La fidanzata diha deciso di dire la sua sul compagno, l’uomo che dopo una diretta Facebook alla guida e sotto effetto di droga si è schiantato sulla A29 provocando la morte dei figli di 13 e 9 anni. Ieri il 34enne è uscito dal coma farmacologico: “Quella sera non eracome tutti dite, non ha mai voluto uccidere ifigli, viveva per loro”.

