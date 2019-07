Nidi chiusi a settembre in Municipio XI | genitori chiedono a Raggi soluzione per 400

Fonte : romadailynews

(Di martedì 30 luglio 2019) Roma – “Gentilissima sindaca, idelXI e l’associazione Genima,e materne di Roma, le scrivono per portare con estrema urgenza alla sua attenzione la criticita’ di 7su 16 nelXI. Piu’ di 400 bambini anon potranno frequentare il nido per il necessario adeguamento antincendio delle strutture. Siamo consapevoli e concordi che gli interventi sulla sicurezza deisiano fondamentali e indispensabili. Tuttavia riscontriamo che l’organizzazione che l’XIsi e’ data nel pianificare il cronoprogramma degli interventi, non abbia considerato minimamente il disagio arrecato alle famiglie, come invece altri municipi hanno fatto”. E’ quanto si legge nella mail inviata daidei bambini deidelXI, inviata alla sindaca di Roma, Virginia ...

