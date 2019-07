Altra mina in Cdm | Salvini pronto a muro su giustizia Lega | “Riformicchia”

Francesco Bellomo arrestato per mAltrattamenti ed estorsione. Ex giudice accusato anche di calunnie e minacce a Conte : Francesco Bellomo, l’ex giudice barese del Consiglio di Stato che imponeva minigonne e dress code alle sue borsiste, è agli arresti domiciliari. Il docente e direttore scientifico dei corsi post-universitari per la preparazione al concorso in magistratura della Scuola di Formazione Giuridica Avanzata Diritto e Scienza risponde dei reati di maltrattamento nei confronti di quattro donne, tre borsiste e una ricercatrice, alle quali aveva ...

Accordo sui migranti : l’Italia ne prende 55 - Malta accoglierà i 54 salvati dalla ong E il Viminale blocca un’Altra nave : Il patto tra i due Paesi dopo che il veliero Alex puntava verso Lampedusa: «Fa parte di un'iniziativa che promuove uno spirito europeo di cooperazione e buona volontà». La ong Sea-Eye ne salva 65 al largo Libia: stop dal Viminale

Lecce - mAltrattamenti e minacce ai bambini di una scuola materna : interdetta insegnante : L’accusa è di aver maltrattato, minacciato e in alcuni casi anche picchiato dei bambini di tre anni: un’insegnante 61enne di scuola materna è stata così interdetta dall’esercizio della sua attività. Succede nel Salento, dove il gip di Lecce su richiesta della Procura ha disposto il provvedimento dopo che a febbraio i genitori di un bambino di tre anni avevano denunciato un cambiamento improvviso nel comportamento del piccolo. ...

Papa Francesco chiese scusa ai Rom : “Perdonateci per le discriminazioni - le segregazioni e i mAltrattamenti” : Il Papa chiede scusa ai Rom per le “discriminazioni, le segregazioni e i maltrattamenti” subiti. Lo ha fatto di persona, confessando di portare dentro di sé “un peso”, durante l’incontro con la comunità Rom di Blaj, in occasione della sua visita in Romania per la beatificazione di sette vescovi greco-cattolici vittime del Comunismo. “La storia ci dice che anche i cristiani, anche i cattolici, non sono estranei ...