Alessandra Amoroso | Non voglio più fare niente di corsa

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 30 luglio 2019) Andrea Conti La cantante dopo il successo del maga raduno a Roma, si concentra su se stessa, le vacanze, il cane, l'amore e sui prossimi progetti lavorativi in autunno Dopo il grande successo il 20 luglio a Cinecittà World per il grande raduno e la festa in musica per i dieci anni di carriera,si gode qualche giorno di vacanza. “Riposo è non avere progetti in testa con scadenze definite, - spiega in un intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni - dopo dieci anni intensi come questi è un vero lusso. Se riesco poi farò altri quattro, cinque giorni di viaggio”. Ovviamente anche in vacanza non mancherà la musica: “Per passione non si smette mai. Però penso al futuro in modo molto diverso. Nonpiùdi. Durante il periodo di '10' abbiamo dato vita a tutto in contemporanea, dall'album al tour. In futuro, quando tornerò,...

