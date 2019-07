Recensione Wiko View3 Pro | un top di gamma da 250 euro

Fonte : wired

(Di lunedì 29 luglio 2019) È nel dna dell’azienda francese offrire al consumatore prodotti dal buon rapporto prezzo/prestazioni, ma con ilPro l’obiettivo sembra decisamente centrato. Il nuovo top didiha infatti caratteristiche tecniche e linee estetiche di prodotti di fascia alta, con un cartellino decisamente abbordabile. Diciamo subito che il punto di forza ed elemento distintivo delPro è la durata della batteria. I 4000 mAh non sono certo una novità assoluta del mercato, ma di sicuro è un plus negli smartphone di fascia medio/bassa e tutta questa energia a disposizione fa la differenza. In effetti dal nostro test è emerso che il telefono regge senza problemi due giorni con un utilizzo standard e un giorno mettendo il dispositivo sotto stress. Queste tempistiche sono state confermate anche dai test indipendenti di SmartViser che ha certificato 49 ore di autonomia per ilPro e ...

