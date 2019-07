Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 29 luglio 2019) Sono in atto nuovi bandi di concorso da parte di vari enti pubblici come i Servizi Energia Ambiente Bolzano, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l'Autorità Nazionale Anticorruzione e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale-Farnesina, finalizzati al reclutamento di ulteriore personale esperto da assegnare nelle proprie strutture. Bandi di Concorso adS.p.A. di Bolzano (Trentino Alto Adige) ha indetto un avviso di concorso pubblico, per l'assunzione con un contratto a tempo determinato di profili diplomati con l'incarico di addetto amministrativo in possesso dei seguenti titoli di istruzione e requisiti: diploma di maturità; attestato di bilinguismo B2 (ex livello B); cittadinanza italiana o europea; idoneità fisica all'attività; patente di guida di tipo B; diviene un plus aver maturato precedenti esperienze come addetto/a ...

Angel64Sonia : Concorsi Seab, Adm, Anac, Eu-Lisa: inoltro candidatura entro agosto-settembre -