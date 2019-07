Tour | Bernal giallo di gioia | a 22 anni trionfa a Parigi

Classifica Tour de France 2019 - ventunesima tappa : Egan Bernal in trionfo - Geraint Thomas e Steven Kruijswijk completano il podio di Parigi : Si conclude con la tradizionale volata Parigina il Tour de France 2019. La vittoria di Caleb Ewan (Lotto Soudal) sugli Champs Elysées ha permesso al giovane australiano di completare una splendida tripletta. Naturalmente invariate le posizioni di vertice della Classifica generale, con il trionfo del colombiano Egan Bernal (Team INEOS), sul podio insieme al compagno di squadra Geraint Thomas (Team INEOS) e all’olandese Steven Kruijswijk ...

Tour de France – Caleb Ewan si prende Parigi - splendida vittoria sugli Champs-Elysées : Bernal trionfa all’esordio! : Il corridore australiano vince l’ultima tappa del Tour de France con una volata pazzesca, precedendo Groenewegen e Bonifazio. Trionfo per Bernal, che vince la sua prima Grande Boucle all’esordio Parigi parla australiano, l’ultima tappa del Tour de France se l’aggiudica Caleb Ewan, abile a dominare una volata pazzesca conclusa in maniera magistrale. AFP/LaPresse Il corridore della Lotto Soudal prende tutti di ...

Tour de France 2019 - Egan Bernal è il terzo più giovane vincitore di sempre : Oggi Egan Bernal entrerà nella storia del Tour de France, diventando il primo corridore colombiano a conquistare la maglia gialla. Il 22enne di Zipaquirá si è dimostrato il più forte in salita, realizzando l’azione decisiva sul Col de l’Iseran, in cui ha staccato tutti i rivali con grande facilità e si è andato a prendere il simbolo del primato, difeso poi in modo impeccabile nell’ultima tappa alpina. Un corridore predestinato, che fin da ...

Tour de France 2019 - Egan Bernal il predestinato. Scalatore devastante - tutt’altro che fermo a cronometro : può aprire un’era : La ventesima tappa del Tour de France 2019 non ha consegnato soltanto lo splendido trionfo di Vincenzo Nibali. L’arrivo in salita di Val Thorens, al termine di una frazione sensibilmente accorciata a causa delle condizioni atmosferiche avverse della giornata di ieri, ha infatti permesso ad Egan Bernal di ipotecare il successo nella classifica generale e di mettere al sicuro la maglia gialla in vista della passerella finale di domani sugli ...

Vincenzo Nibali incredibile : una vittoria da urlo al Tour. Bernal - la corsa è colombiana : Impresa di Vincenzo Nibali, che vince la ventesima e penultima tappa del Tour de France, la Albertville-Val Thorens di 60 km con l’ultimo arrivo in salita della Grande Boucle. Il siciliano della Bahrain-Merida, al sesto successo nella corsa francese, impone in solitaria con 10 secondi di vantaggio s

Tour : Nibali in trionfo - ma Bernal riscrive la storia : Un 35enne, Vincenzo Nibali, vince la tappa davanti a un 39enne, Alejandro Valverde, proprio mentre un 22enne di nome Egan Bernal porta la maglia gialla a Parigi per la definitiva consacrazione. Il vecchio e il nuovo avanzano al Tour de France 106, nella penultima tappa decapitata dall'organizzazione, ma ugualmente combattuta e avvincente. Trionfa l'Italia, con Nibalino, trionfa la Colombia, che celebra l'eroe Bernal, un predestinato, che ...