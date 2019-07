No Tav | saluti dal campeggio di Alta Felicità

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 28 luglio 2019) Se si farà sarà il più lungo del mondo. È strano, o quanto meno è significativo che non si parli di questo aspetto. Il tunnel “di base” della nuova linea Torino-Lione sarà lungo 57, 5 chilometri cioè circa 500 metri in più dell’attuale tunnel più lungo del mondo, cioè il Gottardo. Quello della Manica è di soli 50,450 chilometri (si è visto quanto è servito a tenere unite Gran Bretagna ed Europa) Ora si parla molto dei costi. Sul treno (regionale veloce) sul quale sto salendo al Festival dimi impegno a suscitare una discussione tra i tre ventenni che mi son vicini e che stanno andando con le tende di. L’argomento su cui si finisce per discutere è quello dei costi. Uno dei tre è addirittura Sì Tav (va al festival per la musica e per stare con gli amici) e dice che tanto il tunnel lo si paga lo stesso, tanto vale averlo. Gli altri due sono ...

