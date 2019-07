Ragusa | violenze e minacce in casa riposo | ‘Mi fai schifo | puzzi come una bestia | ti

Fonte : sportfair

(Di sabato 27 luglio 2019) Palermo, 27 lug. (AdnKronos) – “Animale”, “capra” ed ancora “mi fai”, “una”, “sei pazza”, “scema, incrasciata (sporca ndr)”. Sono solo alcuni degli insulti registrati dagli investigatori delle tre donne arrestate all’alba di oggi dalla Polizia di Stato diin unadi. Le destinatarie di quegli insulti sono le donne ospiti delladi, molte delle quali malate di Alzheimer. E ancora: “cambiati o ti prendo a legnate”, “se non ti lavi ti prendo a schiaffi”, “muoviti che mi faio ti do uno schiaffo”, “io ti ammazzo”. Insieme agli insulti vi erano, schiaffi, spinte, strattonamenti, umiliazioni, addirittura una delle indagate si sdraiava sopra un’ospite delle struttura per non ...

