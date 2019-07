Morta la bimba caduta in piscina a Porto Sant’Elpidio

Bimba di 8 anni resta incastrata sotto lo scivolo gonfiabile : Morta soffocata : Lo scivolo gonfiabile sul quale stava giocando ha ceduto ed è morta. Una Bimba di 8 anni è stata schiacciata dal peso di uno scivolo acquatico con il quale si stava divertendo in...

Bimba Morta a Marina di Pietrasanta dopo malore in piscina : eseguita l'autopsia : Prelevati alcuni tessuti. Necessari approfondimenti per capire se ci sia stata una congestione o se la piccola sia rimasta impigliata con i capelli al bocchettone di scarico

Lancia la figlia di 16 mesi dal balcone e poi si butta - la bimba è Morta : Ha Lanciato la figlia di 16 mesi dal balcone del secondo piano e poi si è buttato giù: la bimba è morta e lui, 35 anni, è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Cardarelli di Napoli. È accaduto a San Gennaro Vesuviano (Napoli). Secondo una primissima ricostruzione il 35enne era in casa con la moglie. Le avrebbe chiesto, con una scusa, di allontanarsi, di andare in un’altra stanza, poi la ...

Bimba di 18 mesi Morta precipitata dalla nave crociera. Il nonno : «Non l'ho sporta - la finestra era aperta» : Sporge la nipotina dalla nave da crociera e la bambina muore. Dopo giorni di silenzio parla il nonno della piccola di 18 mesi, la piccola Chloe Wiegand, deceduta dopo essere caduta sul molo in...

Roma - bimba ritrovata Morta nel Tevere : segni di un colpo dietro la nuca della piccola : A poche ore dal ritrovamento del corpicino di una neonata nel Tevere, avvenuto sabato pomeriggio, sono ancora tanti gli interrogativi da sciogliere. La piccola non è stata ancora identificata, né sono chiare le cause della morte. Per ora si indaga per omicidio colposo. “Sembrava un pupazzetto” ha spiegato, ancora sconvolto, uno dei pescatori di anguille che hanno fatto la macabra scoperta a Centro Giano, località a sud del ponte sul Raccordo ...

Bimba Morta - patto tra i genitori per nascondere la verità sul delitto : Immacolata Monti e Giuseppe Passariello erano «complici». Ne è convinto il gip Luigi Levita, così come la Procura, che nell?ordinanza che ha portato due giorni fa in...

Salerno - bimba di 8 mesi Morta per lesioni gravi : arrestata anche la madre : È stata arrestata dagli agenti della squadra mobile di Salerno e portata nel carcere della stessa città, la madre della bambina di 8 mesi morta per lesioni nella notte tra il 21 e il 22 giugno scorsi in provincia di Salerno. La donna, così come il padre della bambina, Giuseppe Passariello, già in carcere dal 23 giugno, è accusata di omicidio volontario aggravato. La bambina era morta nella notte tra il 21 e il 22 giugno ed era stata portata ...