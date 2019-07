Dramma in Sardegna | si accascia mentre passeggia sulla spiaggia e muore davanti ai

Dramma in Sardegna - si sporge dalla finestra per pulire il vetro : donna precipita e muore : Drammatico incidente questa mattina a Mamoiada, nella provincia di Nuoro. Una donna di sessantanove anni è morta precipitando da una finestra. La signora avrebbe perso l’equilibro mentre puliva un vetro. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente.