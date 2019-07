Un carabiniere ucciso con sette coltellate nella notte a Roma

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 26 luglio 2019) Unè statoconmentre era in servizio. E’ accaduto in via Pietro Cossa, nel quartiere Prati. Dalle prime informazione sembra sia stato colpito da un uomo, probabilmente nord africano, bloccato insieme a un altro perché ritenuti responsabili di furto e estorsione. La vittima è il vicebrigadiere dei carabinieri, Mario Rega Cerciello, di 35 anni sposato da circa un mese. Il militare era in servizio con un collega nei pressi di piazza Cavour.Secondo quanto si apprende ieri sera il militare stava svolgendo servizio in via Pietro Cossa, nei pressi di piazza Cavour,Capitale. Sarebbe poi intervenuto per fermare due cittadini africani autori di un furto. Al momento dell’arresto, uno di questi, avrebbe estratto un coltello e colpito a morte ilche, dopo essere stato trasportato ...

SkyTG24 : #UltimOra Carabiniere ucciso a #Roma, ministra #Trenta: tolleranza zero. #Salvini: lavori forzati in carcere finché… - MediasetTgcom24 : Roma, carabiniere ucciso a coltellate nella notte #cronacaroma - TgLa7 : #Carabiniere ucciso a coltellate nella notte a Roma. Il militare era in servizio. Bloccati due aggressori -